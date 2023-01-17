控诉男偶像霸王硬上弓 黄明志不公开其身份：大众会信吗？

马来西亚歌手黄明志星期日（15日）凌晨在社媒Instagram限时动态上爆料朋友被男星“硬上”，引发网民疯狂猜测对方身份。这三天来黄明志总共发的3个限时动态，每则用词露骨，其中不乏粗话。

黄明志星期日（15日）先是写道：“你硬上小妹妹（我朋友）还死命不戴套，如果被你祖国抓到，你就准备打包去跟牙签做室友了！”他还在文中用粤语及粗口辱骂对方，却没有点名任何人。他在文末写道：“不是不报，时候未到。”

隔天凌晨（16日），黄明志再次在IG开骂，表示男性有性需求很正常，但不代表可以不戴套，“怀孕怎么办？人家才几岁，本来只是以为可以近距离见偶像，结果你突然脱人家裤子”，还爆料该男星事后迅速跑回房间，担心自己的行为被人发现。黄明志也称对方十分熟悉泰国。

黄明志在文中特别提及朋友是“小妹妹”，有网民解读为疑似暗示对方是未成年少女。而文中的“牙签”似乎是指早前因硬上未成年少女等罪而在中国被判入狱13年的男星吴亦凡。

黄明志的爆料立即在互联网上发酵，虽没有指名道姓，但网民仍从爆料文找到蛛丝马迹，进而做出揣测。综合限动文中的线索，有人推测这名男偶像可能是有在中国发展，近日曾在泰国活动，并会说粤语的王嘉尔。然而，也有部分网民认为黄明志并没有公开他口中的男星是谁，觉得黄明志是在“蹭热度”。

对此，黄明志星期一（16日）傍晚再次发文，回应网民们他不公开该男偶像名字的原因。他表示受害女子不愿意，更透露女方没有报警是因为即使报警或开记者会，也没有人会相信，反倒有可能会引来网民的霸凌，骂她自己送上门。