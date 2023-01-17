白薇秀演打女忙操练 戚玉武包办筹备过年

新剧演打女，忙着练身操fit自己，“阿姐”白薇秀没时间准备过年，全交给丈夫戚玉武包办。

新传媒新剧《SHERO》星期二（1月17日）早上开放探班，剧中主角“阿姐”白薇秀在现场接受《新明日报》记者访问时透露，因忙着筹备剧集的演出，同时又得兼顾拍广告和主持Podcast节目，这阵子忙得不可开交而没时间准备过年。

还有五天就是大年初一了，眼见新年快到，白薇秀说家里准备过年的大大小小事宜，只好交给戚玉武包办，“我只能在早上起床后利用短暂的时刻大扫除，买年货和布置家居则由戚玉武来负责。”

白薇秀在《SHERO》剧中原是职业摄影师，后来接手妹妹的保镖公司才当保镖，但角色有跆拳道的底子，为此剧组也安排她去接受保镖训练。

白薇秀饰演女保镖，难免会有动作的场面，为了演起来像一名打女，其实她早在开拍前就积极操练身体，她说：“演打女必须动作敏捷和灵活，我没有武术底子，所以更需要加倍操练，尤其下盘的动作。”

提及戏中饰演妹妹的黄思恬，这是两人首次合作，白薇秀说，两人第一次合作感觉很好，而黄思恬的为人也不错。

郑颖为戏看跌打。（庄耿闻摄）

郑颖挂彩看跌打

剧中也演女保镖，“星二代”郑颖挂彩看跌打。

郑颖为演出《SHERO》，伤了脖子、背部和手，星期二早上她看了跌打后，才赶赴片场。她受访时说，虽然因拍此剧而受伤，不过，她很满意自己的表现。

“和上部剧集演打女比较，这次我觉得自己的演出已经有了突破。”

尽管如此，她还是自谦地说，仍有进步的空间。

问她为剧集而伤痕累累，父母郑各评和洪慧芳怎么看？

她答道：“父母已经习惯了！”