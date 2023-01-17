五年未回上海 郭亮春节办年货最开心

受到冠病疫情影响，郭亮将近五年没回上海，今年春节期间也不会飞回去，他说，待疫情缓和再回去。

问起上海疫情，郭亮接受《新明日报》访问时说，由于老家疫情一直在变，他人不在上海，无法紧贴家人最新情况，因此也不便多说。

疫情分隔了家人，将近五年没回上海的郭亮说，今年新年也回不了，“由于中国疫情还不太明朗，等那里的疫情比较稳定了才会回去。”

问题转向本地过春节，郭亮则说：“对我而言最快乐的是过年前的准备，每年都会和太太去买年货、布置家里和院子等。过年张罗的春节挂饰是不可或缺的。反而是到了除夕，忙完工作后，初一初二就比较安静，会在家休息。”

（小编：郭亮有一道“记忆中的年菜”，是他过年时都会和太太一起动手做的一道菜。点击看看他分享上海蛋饺的食谱。）

其实，在疫情期间变身“园艺师”的郭亮，新年期间家里的装饰也少不了年花，“往年我太太会订购胡姬花，将七八盆拼起来形成花卉‘大拼盘’搭配银柳摆放家中。不过今年我们没有采用胡姬花，而是买了黄色的杏花；老板说差不多到过年的时候就会开花，搭配银柳肯定很漂亮。”

谈到他在上海时如何庆祝春节，郭亮说：“小时候有放鞭炮，还会跟着父母拎着蛋糕或水果去拜年。不过现在大部分中国都市地区的人对于传统习俗反而没有新加坡来得考究，反而是乡区地方的年味比较浓烈。”

新年少不了的就是派红包给晚辈，郭亮透露每年共准备数千元左右的红包，“没有固定的数额，如果小孩的朋友来家里拜年就会派红包，在公司看到年轻人也会派，没有刻意地去计算多少。”

郭亮为《新明日报》读者献上新年祝语。（受访者提供）

盼新年减重塑形

郭亮最近也在IG写下新年愿望“减重！塑形！”，他笑说：“我想逼着自己去完成这个心愿，所以就鼓足勇气写出来，这样就没有反悔的机会了！”

郭亮其实常年以来都有维持运动，也吃得健康，但在一两年前开始有点明显发胖，“可能是我运动或是饮食方式不对，加上年龄大了又是易胖体质，所以最近我找到了一个专业的塑形付费计划，希望从运动到饮食，花70至80天的时间，能有所突破。”

目前郭亮已经尝试了两个星期，过完年就会正式开始塑形计划。

对于体重，郭亮解释：“塑形不是用体重来衡量，练出肌肉后反而会更重，我的目标是有好看的身型，一眼看过来就能发现我瘦了，肌肉也结实了。”