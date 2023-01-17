疫情后首办影迷会 郑惠玉庆祝55岁“话当年”

3年冠病疫情阻挡不了30年的想念，本地20多名忠实的郑惠玉影迷，17日为阿姐补祝55岁生日。

郑惠玉的生日是1月10日，尽管生日会迟到1周，但仍别具意义，它见证了粉丝对本地艺人的30年忠实感情。

本地一群郑惠玉影迷会会员17日上午在武吉知马一家商场内的餐馆，包场为郑惠玉庆生，气氛和乐温馨。会员之一的陈清山告诉zaobao.sg，大概自从有脸书以后，影迷会就成立了，至今迈入12年。他说，过去9年，影迷会都会为郑惠玉庆生，直到最近3年，因为冠病疫情，庆生会才停办。

问他对今年两小时的庆生会感受如何，他说：“阿姐依旧亮丽！”今年除了吃饭、合照，郑惠玉也跟粉丝分享不久前到日本和印度尼西亚巴厘岛旅行的经历。影迷们也对她嘘寒问暖，然后有一起津津有味地回忆当年的往事。

影迷带昔日的杂志，跟郑惠玉一起缅怀过去（左图）；陈清山（右图右）已经支持郑惠玉30多年。（陈清山提供）

陈清山最有印象的谈话内容，是郑惠玉为这么久以来没有时间好好规划一场比较实际又有意思的聚会感到抱歉，好比在庆祝她的生日同时，把这份爱也施予有需要的团体，让大家一起送温暖。

50岁的陈清山说，影迷会有在脸书经营郑惠玉粉丝专页，但不设会长或任何职位，任何人上脸书点赞，就算是“加入”影迷会了，每年的生日会可以报名参加。过去，在周末举行的生日会，最多曾有30多人参加，这次因为办得很仓促，有工作者必须临时请假，所以约有20多人出席。其中有些是这两三年才加入的。

问他会否觉得郑惠玉每年只拍一部剧太少了，他说：“不会，有时间消化剧本和角色更好。”

记者问他，会否跟外界一样，对郑惠玉很保护的孩子们好奇，陈清山说：“我们都很自律，知道艺人要保护隐私。”