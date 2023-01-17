模仿叶问太逼真 李国煌被叫“丹爷”

被叫“丹爷”，本土天王李国煌笑说不知如何是好！

李国煌在兔年贺岁片《发财联盟》演出错失金马奖的明星，因有个人的苦衷，阴差阳错加入一个要诈骗多多博彩公司的团队。他片中为了成功诈骗得使出苦肉计，包括搬演《叶问》与《花样年华》男主角的演戏桥段。李国煌星期二（1月17日）下午接受《联合早报》访问时，大赞合作团队打造出以假乱真的两部经典电影的画面，他也说搬演这样的桥段不容易，《花》得学梁朝伟倾斜着身子讲话，很考腰力，而《叶问》得模仿甄子丹打木人桩，手都打到受伤。就记者的观察，他在《花样年华》模仿出梁朝伟的精髓，《叶问》几乎有甄子丹诠释叶问的影子。李国煌打趣说，《发》在马来西亚的首映效果不俗：“大家都叫我丹爷，我不知如何是好。”

他也强调金刚媒体虽是《发》投资者之一，但导演赖健雄不让他看毛片，他在马国首映上第一次看到电影，非常满意影片出来的效果。

李国煌：角色注入真实的我

李国煌说原本演出一名电脑奇才，但他对电脑不在行，就建议演出一个错失金马影帝的演员，片中还被嫌过气。他说角色注入了一些真实的他，例如片中女儿生病，现实中他的一名女儿的健康也曾亮红灯。影片牵扯到多多博彩，他说现实中已有七年没碰赌。

《发财联盟》的演员林德荣（左起）、程旭辉与赖宇涵。（唐家鸿摄）

李国煌片中与马国电影阿哥林德荣是诈骗团队的最佳拍档，两人曾在《老师嫁老大》合作。林德荣说自己的电影始于2008年梁志强的《老师嫁老大》，他过后在马国拍摄了不少电影，有投资、监制与演出，《发》就连同李国煌一起担任总监制与演出。

他在片中的角色叫“教父”，是诈骗团队的老大，他说李国煌叫“周仁发”是周润发的谐音，“以演技来说，周润发很好。”换言之，也是肯定了李国煌的精湛演技。林德荣说：“我以前的电影都比较温馨，这部我希望大家是笑着走出戏院。我们没有尝试过警匪、大盗题材的电影，所以《发财联盟》很新鲜。”

“暴牙菇”首登大银幕

《发》剧本由赖健雄与多才多艺的赖宇涵创作，赖宇涵说现实中对多多不熟悉，为了创作剧本收集了不少资料，“原来诈骗多多博彩的实例也不少。”

赖宇涵片中演出“暴牙菇”，是诈骗团队的一成员，聪明又搞笑，“是暴牙菇第一次登上大银幕，所以很有意义。”

为两个影坛大哥写剧本，可有压力？他认为不会，因为与李国煌和林德荣都合作过。

导演赖健雄说《发财联盟》》若卖出成绩，将会有续篇。（唐家鸿摄）

莫小玲曾因男友太吝啬而分手

莫小玲片中暗恋李国煌，但就是没有两人的亲热戏。莫小玲说：“身为演员要我演出接吻戏，我很OK，但我会问：有需要吗？”她认为片中的角色不是小女生，不需要轰轰烈烈的爱情。

莫小玲的暗恋戏码拿捏到位，难道现实中有不少暗恋的经历？莫小玲笑笑回应：“当然有过。”她说自己是主动型，告白后曾与暗恋对象走在一起，但没一会发现对方太吝啬就分手了，“他长得很帅，身材好又很会穿衣服，但就是吝啬，我不喜欢吝啬的男人。”

马国导演赖健雄说制作费约140万新元的《发》若卖出成绩，将会有续篇。他说：“《发财联盟》集合了新马两地的优秀演员，有大场面，我是有压力的，不过很有满足感。”他强调新马电影大都是伦理、温馨片，“我一开始就要做格局大的电影，人物是一班古怪的人。”

《发》主要演员新马各占一半，程旭辉演出一名大反派，他说片中穿了四套耀眼的衣服，打趣说如果大家看了电影，想买他片中穿的衣服，他可以帮忙，“不过只适合5尺2寸高的人。”

《发财联盟》本周四（19日）本地公映。