娱乐吃瓜：演唱会掀话题 蔡依林上演时装秀 陈奕迅安可曲成焦点

90年代是华语乐坛的风光时代，当时除了产出多元化的金曲，更有许多新生代歌手诞生，许多那个年代叱咤乐坛的歌手，直到现在仍在娱乐圈占有一席之地。

无独有偶，疫情后演唱会市场复苏，不少开唱的大咖都是90年代的巨星。周杰伦2022年12月在新加坡举行两场“嘉年华”世界巡回演唱会，却被批评音响差、荧光棒出问题、演出敷衍、嘉宾太多等，让天王疫情后的第一场演出蒙上一层灰。反观同时期开唱的蔡依林（Jolin）、陈奕迅（Eason）和五月天的演唱会却好评如潮，也掀起了不少的话题。这三个演唱会成功的关键各有不同，却离不开三样东西：回忆杀、宠粉和诚意。

蔡依林诚意满分 同场加映时尚秀

天后蔡依林的“Ugly Beauty世界巡回演唱会”是一场视觉的飨宴，让人光是看照片也能哇哇地叫。炫丽的服装，前卫的造型，观众听歌之余也看了一场时尚秀，多值得。

这场巡回2019年12月在台北小巨蛋开跑，后因疫情而停摆，2023年1月8日在台北小巨蛋重启，共计23场，观众人数约25万。这虽是蔡依林迄今唯一仅在台湾举办的巡演，但她铆尽全力交足功课，演唱会被观众形容是“无尿点”的演出。

蔡依林的服装十分前卫亮眼。（互联网）

蔡依林是用功的歌手，或许不是唱得最好却愿意在舞台上燃烧自己，或许就是这种认真，让她的表演更有感染力。经纪人王永良形容她是“女巫”，在舞台上会变魔法，而这次她通过11套花费1800万台币（约78万新元）的华丽服装，让观众走进她的绚丽世界，并成功引起话题。其中一件“露三点”的紫色“裸钻尤物”战袍更红到美国去，连西洋天后Katy Perry都赞赏。

蔡依林演唱会穿的“裸钻尤物”让人惊艳。（互联网）

化身人肉点唱机 满足粉丝愿望

除了服装，最令歌迷惊喜的是莫过于Jolin每一场曲目带来的惊喜。

这次巡回的情歌桥段每场都有更新，跨年夜唱了《天空》《非卖品》《我知道你很难过》《妥协》《海盗》，元旦换成《你怎么连话都说不清楚》《假装》，1月2日更一口气四首全更新，包括《无言以对》《独占神话》《怪我太年轻》《慢性背叛》。她1月6日还唱了很久没听到的《就是爱》《许愿池的希腊少女》以及“U Gotta Know”，满足了歌迷也掀起众人回忆杀。

而当中好些歌曲是Jolin当初练团时没有练的歌，随兴即选来唱，让人见识到她如“点唱机”般的功力。Jolin还亲手为场刊写下感言，“亲爱的，无论此刻的你，带着什么独特的生命故事走向我，我都真心的欢迎你，欢迎你在黑暗中偷偷地撕下面具， 拿起骄傲的斧头，将酸甜苦辣一并砍尽消散。”如此用心，叫歌迷如何不爱她？

陈奕迅安可曲成彩蛋

陈奕迅最近在香港开唱，他在“安可”环节唱什么歌成了新闻点，“陈奕迅的安可片段”更连续一个星期登上“YouTube热门影片”前三名，讨论度极高。

陈奕迅2022年12月到2023年1月在香港红馆举行了27场的“FEAR AND DREAMS”演唱会，创下他个人售票演唱会的场数纪录。演唱会叫好叫座，Eason陈奕迅每晚都唱足30几首歌，很是卖力。

陈奕迅的演唱会歌多话少。（互联网）

安可环节是这次演唱会的彩蛋，Eason每晚都会给歌迷们带来不同的安可歌曲，歌迷与观众后来开始竞猜Eason下一场演唱会的安可歌曲，甚至有网友推测出演唱会安可歌曲的规律，认为是按照Eason专辑顺序来挑选的。例如：首场安可歌曲《游离份子》是出自他的首张专辑《陈奕迅》，第二场安可歌曲《拥抱这分钟》是出自第二张专辑的《与我常在》，以此类推。

歌多话少让歌迷听个饱

陈奕迅这次演唱会有个很鲜明的主题“Fear And Dream”（恐惧和梦想），他希望通过音乐传递一个理念：“作为一个人可以为自己，为世界做出什么，人该如何拥抱过去与未来，如何拥抱“Fear And Dream”？与其在为这些烦恼、忧虑，不如活在当下，只有当下的实在才可以改变未来。

演唱会上他与观众交流的环节不多，而且冷门歌曲不少，陈奕迅坦言更希望观众能用心欣赏和聆听。这样的安排观众反应不一，但陈奕迅以他的歌唱实力征服观众的心，让演唱会不仅叫座也叫好。

演唱会一共分为五个部分，每个部分都有对应的主题，而陈奕迅是唯一主角，他没有请来嘉宾，全程歌多话少，甚至一直唱完29首歌，唱到《我们万岁》时他才开口说话。

五月天演唱会要有垃圾话才完整

台湾天团五月天能一直在“五迷”心中占有重要的位置，除了陪伴大家成长的热血歌曲和青春的回忆，每次演唱会上令人爆笑的垃圾话想必也有一点功劳。

五子2022年12月23日起在桃园举行8场“诺亚方舟10周年进化复刻限定版演唱会”。除了歌多，演唱会上垃圾话更是信手拈来，例如表演嘉宾刘若英说了一句“前几天我也有来听你们的演唱会，还在脸书上打卡。”随即被主唱阿信调侃“现在年轻人都用IG”，引来哄堂大笑。

点歌环节阿信看到有歌迷拉起“五月天比周杰伦帅”的布条，吓得直喊“杰伦歌迷也很多，我们不想被打，你们让我们拍照留念，赶快收起来！”阿信还笑说，周杰伦的帅度是100分，但五月天各别帅20分，加起来平手，“万一刚出书的玛莎多帅1分，就101分了。”团员还提醒歌迷，“下次准备别的，像是比金城武帅。”

有歌迷举着“被抛弃，另一半去看蔡依林”的牌子，不但没获得安慰，阿信反说：“我们只能说另一半有眼光。”怪兽接着说：“这点到就是唱《痛哭的人》”，逗笑全场。看似无厘头的垃圾话，其实就像五月天和歌迷之间一条无形的链接，让歌迷边笑边感受偶像的亲切和温暖。

五月天的演唱会除了温馨也充满力量。（互联网）

“菜头粿”让歌迷泪腺崩坏

这次演唱会除了有被称为“神仙歌单”的曲目，场景还藏有许多彩蛋。包括《顽固》《兄弟》《噢买尬》MV的进化场景，都让歌迷津津乐道。

其中最大的惊喜便是最后一幕的“小喵星人”原来是五月天的团猫兼制作人菜头粿，满满的洋葱，让歌迷泪腺崩坏。阿信29日在IG上有感而发，分享逝世三年的“菜头粿”在录音室发生的故事，感叹当年的“诺亚方舟”菜头粿曾参与，如今演唱会重启，许多人事物却不复存在。

演唱会视觉效果绚丽

10年前的“诺亚方舟”演唱会一直是歌迷心中经典的演唱会之一，五月天为了让歌迷耳目一新，在主舞台上搭建直径60米的彩虹型拱形“末日拱桥”以及左右两侧超过22米的“LED土星环”萤幕，总共动用了超过3000片的LED萤幕，使用近1005颗演唱会灯光。主舞台上的升降机关就多达11组，搭配49支雷射灯，113米延伸舞台，相当大手笔。

整场演唱会电影画面强，一开场的“末日：2012不是预言”为了呈现末日景象，未开场前的LED萤幕上即是一片海底景象，现场彷彿沉睡海底等待启航的深海逃生舱，搭配身后LED萤幕上不断出现火山爆发、陨石撞击和龙卷风来袭的末日异象，为观众带来视觉感官刺激。