娱乐吃瓜：李国煌程旭辉赖宇涵 三代喜剧演员组《发财联盟》

新马合作的贺岁片《发财联盟》汇集两地演员制造笑料，其中有70岁的程旭辉、54岁的李国煌及35岁的赖宇涵三代喜剧演员搞笑演出。不同年代的喜剧演员有什么不同特点？点击视频，看“本土天王”李国煌分析。

1月19日上映的《发财联盟》以一张中奖彩票为故事主轴，参与电影编剧的赖宇涵透露，中奖号码都是演员在拍摄现场亲自选出。

《发财联盟》汇集新马两地艺人，包括（左起）赖宇涵、莫小玲、导演赖健雄、李国煌、林德荣、程旭辉。（嘉华院线）

李国煌选了28号，他说这个号码用广东话发音似“易发易发，华人喜欢（容）易发（财）”，有好兆头。赖宇涵选37号，他笑说“因为3月7日是我的生日”，也不忘补充：“我们希望大家有小幸运，但不是鼓吹赌博！”

在影片中饰演黑帮老大的程旭辉，不仅角色没有名字，影片中也没得选出中奖号码。他说假如能选，他会选“25号，因为是我的生日。但是不可以讲几月，因为是秘密。”（是2月！）

李国煌呼吁观众到戏院看戏的时候说，“讲真的，现在的电影工业真的不好做”，他希望农历新年期间，大家可以支持《发财联盟》，“什么电影都可以，支持本地电影，让我们的电影工业更蓬勃”。赖宇涵搭腔：“让我们有更多更精彩的故事，拍更多更好的电影给大家看。”

李国煌在《发财联盟》里搬演的经典电影片段包括《无间道》及《叶问》。（嘉华院线）

身兼编剧的赖宇涵，在《发财联盟》把李国煌饰演的“周任发”塑造成一名演过很多经典电影的演员。他在片中搬演的电影片段，包括梁朝伟的《无间道》和《花样年华》、甄子丹的《叶问》。点击文头视频，看曾角逐金马奖影帝的李国煌现场示范演戏功力，展现“变脸”绝技。