因刘銮雄记者会躺枪 李嘉欣“绝育手术论”后一家三口晒幸福

香港富豪刘銮雄不久前针对与前女友吕丽君复合的传闻，特地开记者会澄清，顺带对几十年前的情事辟谣，还谈到了前女友李嘉欣和娱乐圈的前女友们。刘銮雄说前任们都是为了钱才和他在一起，自己经常需要应付“敲诈”，甚至还说她们中没有一个好人，又否认李嘉欣是他最爱的女人，让李嘉欣躺枪。

“The One”商场事件互相受益

当年两人交往，过后李嘉欣琵琶别抱，变成另一富豪许晋亨的女友、妻子。外界传刘銮雄旗下的商场“The One”，取名和李嘉欣有关，但刘銮雄趁机否认了。

至于李嘉欣36岁生日时，有神秘人登全版广告祝贺，外界一直相信是刘銮雄对李嘉欣念念不忘而做。这回，按照刘銮雄的说法，是李嘉欣“用计”让他的秘书买下广告位庆祝生日。

刘銮雄当年对这种事造成广泛反响似乎不放在心上，懒得解释，但事隔几十年后突然大动作高调澄清，让媒体都在猜测背后的目的。由于记者会报道内容劲爆，在香港连日引起热议和注目。

外界有两个说法。一是刘銮雄的儿子刘炜鸣有商业头脑，看到广告后，将错就错，以此为商场命名，利用李嘉欣的名气，给自家商场带来更多收益。二是李嘉欣让刘銮雄阴差阳错为自己刊登广告，当时的男友许晋亨以为刘銮雄对她余情未了，生怕她被抢走，便赶紧娶她过门。但据说许晋亨的家人算盘打得更精，许爷爷把家产放入信托基金，而非放到许晋亨手中。据报道，李嘉欣和老公每个月“只有”34万新元零花钱。

李嘉欣一家三口照常生活，看似不受刘銮雄记者影响。（互联网）

李嘉欣发表“绝育论”求安静？

刘銮雄辟谣之后，可想而知网民的议论波及到李嘉欣，她没有大动作，只是在社媒发了一句话：“最近家里的狗狗做了绝育，变得安静很多，建议有人也做一下。”

八卦网民立刻敏感地解读，认为这是她隔空回应刘銮雄，指他太多话了。

13日，韩团Blackpink到香港开演唱会，李嘉欣与丈夫、12岁儿子许建彤同框观看。15日，李嘉欣跟许晋亨十指紧扣现身沙田马场支持自家爱马，一家三口在镜头前一副开心模样。一家人照常生活，仿佛没事发生，懒理好事者看笑话的姿态，也让人觉得百毒不侵。

有人记得李嘉欣曾说，许晋亨从来没有问过她以前的恋情，这也是她认定对方为终身伴侣的原因之一。她也从不对前任口出恶言，每次在访问中提到刘銮雄，都称赞对方是好人，自己很感激他。既然李嘉欣选择低调面对刘銮雄的言论，这件事应该很快就能翻篇了。