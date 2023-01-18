薛家燕贺岁剧抛笑弹 学习年轻演员演绎方式

“好姨”薛家燕率曹永廉、麦美恩、黄子恒、朱智贤、马贯东、江嘉敏、林漪琪和徐荣等主演的香港无线电视（TVB）贺岁剧《黄金万两》，将在除夕夜（1月21日）启播，一众演员在新春期间放送大量笑弹，让大家开开心心欢度新岁。

这也是“好姨”薛家燕时隔五年后再度拍剧，星期二（1月17日）下午她接受《新明日报》电访时说，原本不想再拍剧，但当TVB找她说要拍摄一部贺岁剧，在新年期间播出，借此让观众开开心心，正好和她希望带欢乐给观众的想法不谋而合，于是就答应了！

“过去三年疫情导致大家的情绪都低落，若我能在这期间再次为观众带来喜悦，那何乐而不为呢！”

不过，薛家燕说接拍后有点“后悔”，“因为是去年夏天拍摄，天气酷热，每天摄氏37度，又得穿上厚厚的古装，我还没出外景就已经汗流浃背了！”

欣慰的是，《黄金万两》只有八集，监制也很体谅演员们，尽量减少戏服的层次，安排她每天只开一组场景或外景，不必那么辛苦。

《黄》中，薛家燕和不少年轻演员合作，她说:“年轻演员有自己的一套演绎方式，第一次接触，让我大开眼界，也学了不少东西。”

提及今年的工作计划，薛家燕透露，她签了一个马来西亚的产品代言，预计会经常到马国出席产品活动，也将在3月25日带领《黄金万两》演员到云顶演出。

薛家燕还说，她也计划来新加坡演出，见见好久不见的粉丝。

4月带孙赴日看樱花

说到将在5月满两岁的孙子，薛家燕更是笑声不断，“孙子是欢乐宝宝，很聪明，现在会认得‘爷爷’‘奶奶’（嫲嫲）‘外公’‘外婆’等生字，每次念到嫲嫲时，他就会说‘家燕嫲嫲’，他还会唱十多首的圣诞歌曲。”

薛家燕说，孙子的性格像自己，唱起歌表情十足，“长大了可以让他到我的‘家燕妈妈’学校上课，完全免费，哈哈哈......”

薛家燕也透露，4月份她和儿子、媳妇计划带孙子到日本看樱花，“因疫情关系，过去三年都不能出国旅行，这次疫情趋稳，边境也开放，所以就计划全家出国旅行。”

《黄金万两》，大年除夕（21日）起每晚8时30分翡翠台（星和娱乐838频道、新电信电视511频道）播映，也可在Hub戏剧首选（星和娱乐860频道）、Go Select及TVBAnywhere+应用观看。