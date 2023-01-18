宋仲基剧获选烂尾剧王 一部旧剧隔19年后上榜最经典

（首尔讯）韩国某网站在1月初举行“最让人印象深刻的烂尾剧”评选，宋仲基主演的《财阀家的小儿子》获得全部2万497张选票中的6857张，以34%的得票率排在第一位。《财》开播后凭借精彩的剧情和演员精湛的演技受到广泛好评，创下去年韩国最高收视率，但大结局将一切剧情归因为男主角的梦境，让观众对该剧差评如潮。

同样是去年热播的《非常律师禹英禑》因后半段牵强的剧情和爱情戏，在此次投票中以14%的得票率排名第二位。

《 二十五，二十一》因男女主角突然且欠缺说服力的分手而以13%的得票率排在第三位。

《穿透屋顶的high kick》与《巴黎恋人》分别排在了第四位和第五位。

《穿》是2009年的作品，《巴》则是2004年，主角是金諪恩（前译为金廷恩，Kim Jung-eun）、朴新阳（Park Shin Yang）、李东健（Lee Dong Gun）。

值得一提的是，三甲都是去年的剧集，观众因为记忆犹新而投它一票并不意外，但《巴》是2004年作品，事隔19年后仍被选上“烂尾榜”，足可见大家对它的深刻印象。

《巴》讲述金諪恩在父亲去世后，背负着父亲的梦想前往巴黎留学。在巴黎的日子得靠打工才能维持生计。有一天她找到在富商朴新阳家里打杂的工作，对方拥有庞大的财团，具贵族、绅士的气息，因为经历过失败的婚姻而对爱情有所恐惧。他在法国遇上金諪恩，被她坦率的言行、单纯的思想所吸引。另一方面，自小离家、个性不羁的李东健是朴新阳的外甥，也对金諪恩一见钟情。面对两个性格不同，却都对自己一往情深的男人，金諪恩开始了艰难的爱情抉择。

《巴》收视一路走高，结局竟是所有发生的事都是女主角的一场梦，被观众狂骂“虎头蛇尾”，“根本是诈欺”。