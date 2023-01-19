蔡卓宜时隔四年回新山过年 公开男友王大陆见家长视频

（综合讯）台湾男星王大陆在2022年12月公开认爱马来西亚女星蔡卓宜，两人还以情侣身份一起参加中国大陆综艺节目《哎呀好身材》，并在节目上放闪。最近，蔡卓宜带王大陆回马国新山见家长，并在小红书公开回乡视频。

视频中，蔡卓宜说自己近四年没回家过年，这一趟回家没预先通知父母，想给两人惊喜。原本以为自己不会哭，回家看到妈妈的第一眼就流泪，母女喜极而泣，相拥许久。

蔡卓宜（左）向父母介绍男朋友王大陆，王大陆马上对蔡母送上拥抱，说“阿姨，新年快乐。”（互联网）

蔡卓宜也向父母介绍“男朋友王大陆”，一旁拿手机拍摄的王大陆马上送上拥抱，对蔡母说“阿姨，新年快乐。”之后也抱了蔡父一下，并说：“叔叔新年快乐。”王大陆和蔡卓宜也被拍到在新山逛夜市，王大陆看女友玩游戏时，一度拉下口罩。

认爱后公开交往过程

王大陆与蔡卓宜2021年因在上海外滩拥吻而恋情曝光，随后又多次被拍到约会，但从不承认交往。两人在《哎呀好身材》认爱后，还公开了交往过程。

王大陆说自己比较缺乏家庭爱，在认识蔡卓宜之后，才从对方身上感受到家人的重要性，让他知道家人的美好。而蔡卓宜在中国也没什么朋友，两个从外地来打拼的人一拍即合，也十分聊得来，王大陆更时常带蔡卓宜出去玩，感情日渐增温。即使有段时间王大陆返回台湾，两人始终保持联系，王大陆每天与她分享日常大小事，时机成熟后，王大陆主动告白：“要不要考虑一下在一起？”女方也欣然答应。