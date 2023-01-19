《做工的人》电影版 李铭顺顶喜感泡面头瞬间入戏

（综合讯）本地阿哥李铭顺在2021年凭《做工的人》二度封金钟视帝，影集原班人马共同演出的《做工的人 电影版》3月31日将在台湾上映，故事聚焦在“噗咙共”三人如何成为好友的过程。他们戏中扮青春的造型曝光，李铭顺笑称看到自己的泡面鬈发，就一秒入戏。

他说，这次造型和影集版的利落短发差很大，也带着有趣的喜感，和阿祈好奇心强又勇于尝试的个性相似，让他非常开心。他也向台媒透露，自己年轻时也常常留长发并烫鬈，新造型让他回想起以前的青春时光，“真的一瞬间就让我入戏，立刻觉得变年轻了。”

电影版除了李铭顺，集合原班人马薛仕凌、游安顺、柯叔元、苗可丽及曾珮瑜演出，故事发生在11年前“噗咙共”三人相遇的那年。爱做发财梦的阿祈在一个大型工地遇到古意的昌哥和昌嫂，还有一头红发的阿全，他们共同经历生活中的开心与苦恼，也产生了互相扶持的“噗咙共”精神。

饰演阿全的薛仕凌以一头红发现身，有点带着当时台湾本土年轻人的气息。他透露当初在拍摄影集版时，曾设想过阿全年轻时的模样，和这次的造型感很相似，“原来导演的想法和我一样啊！阿全有一种宫庙Style。”

游安顺扮演老实的昌哥，则是维持万年不变的模样，10年之前就老来放，在霸气的太太苗可丽妻管严之下，口袋空空，连请喝饮料都办不到，笑果十足。