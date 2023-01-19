李国煌主演两贺岁片 斗志满满 欢笑加场

兔年第一波贺岁片选择多，《天龙八部之乔峰传》16日以公映，星期四（19日）起陆续有本地票房之王梁志强带来的《猫山王中王》，李国煌和“辉哥”程旭辉同时现身另一部贺岁片《发财联盟》，不知本地观众会不会都买单？港片迷可看黄子华在《毒舌大状》施展三寸不烂之舌。另有三部洋片凑热闹。

猫山王中王（PG13）The King Of Musang King

娱乐性★★★☆

故事：继承父亲榴梿园的刘美莲（杨雁雁饰）因个性强势，丈夫王金水（李国煌饰）一怒之下离家出走20年，她辛苦经营榴梿园，并带大三个子女。

刘美莲想把榴梿园传承给下一代，但两代人的经营手法大相径庭，以致家人关系紧张，榴梿园风光不再。王茂山（梁志强饰）协助榴梿园转亏为盈，并与美莲日久生情，正当两人的感情即将跨出新一步，王金水突然出现……

短评：梁志强的作品未必部部都能对味，但这一部看得挺开心的。它符合新春氛围，画风是梁导擅长的甘榜风，拍出温馨感，有怀旧情怀，除此之外剧情也“迎新”，加入直播带货卖榴梿的情节。

卡司方面也是新旧交融。除了默契不减的梁导、李国煌和辉哥，还有金马影后杨雁雁和扮演子女的容启航、张水蓉等。戏里的杨雁雁周旋在“新欢”梁志强和“旧爱”李国煌之间，原以为这段三角恋会令人看到头皮发麻，但情节发展自然合理。

电影有不少令人会心一笑的剧情。比如，杨雁雁确诊冠病，在家隔离，同住的家人小心翼翼，送食物者在门外大声通知吃饭，家人迅速开门取餐，急速关门，一家人的举动滑稽但写实。还有杨雁雁的一句“这辈子太短了”成为一个爆笑点。

过去的一些梁导作品，曾被指植入电影金主的商品过于勉强，影响故事流畅度，《猫》的商品植入较自然。电影时长140多分钟，剪辑得精简一点更好。

发财联盟 What! The Heist（PG13）

娱乐性★★★☆

《发财联盟》赖宇涵（左起）、李国煌与莫小玲参与诈骗计划。（片商提供）

故事：周仁发（李国煌饰）是资深演员，他的女儿患有心脏病，需要一大笔钱动手术。教父（林德荣饰）刚成功越狱，却被黑道头目（程旭辉饰）威胁，他决定诈骗多多博彩公司1亿大奖来脱困。

教父网罗周仁发、暴牙菇（赖宇涵饰）等人执行任务，目标是改变彩票机和修改乐透球，以操纵彩票的最终结果，赢得1亿大奖。但警方已盯上他们，双方开始一场智慧的较量。

短评：常在外国的电影看到通天大盗与警方展开斗智斗勇的故事，新马这类题材很欠缺，所以《发财联盟》显得特别的新鲜。这部带有黑色喜剧色彩的片子格局大，节奏明快，剧本也很完整，搞笑桥段创意连连，让人忍不住看得笑呵呵，整个行动过程充满了冒险性。

《发》是马国电影阿哥林德荣与本土天王李国煌继《老师嫁老大》相隔15年后再度合作，默契足。两人除了演出，也身兼总监制，精益求精，片尾也花费马币20万元（约6.1万新元）补拍，将原是“口述”的部分影像化。影片制作费约140万新元，但出来的效果远超过这个价值。

诈骗团队的成员各有特色，李国煌被财务搞到灰头灰脸，始终没丧失斗志，莫小玲豁出去饰演暗恋李国煌的邻居，林德荣化身高智商囚犯，他与颜薇恩饰演的红姐激荡出不少火花，赖宇涵的暴牙菇则是开心果。虽然都是富喜感的角色，但各有千秋。

毒舌大状 A Guilty Conscience（PG13）

娱乐性★★★★

黄子华（右）和杨偲泳在《毒舌大状》饰演律师，为无辜被告人翻案。（片商提供）

故事：以毒舌见称的大律师林凉水（黄子华饰）处理全城关注的虐儿案时，因一时自负大意，导致无辜的被告人曾洁儿（王丹妮饰）蒙受17年冤狱。当翻案的机会出现，林凉水与昔日战友方家军大律师（杨偲泳饰）及师爷太子（何启华饰）提出上诉。案件涉及香港显赫家族锺念华（廖子妤饰）及锺京颐（柏天男饰）夫妇，以致林凉水必须与警界、司法界和传媒为敌。

短评：一起女童命案、一个喊冤入狱的人母、一个身败名裂的大律师，还有操弄司法的权贵。故事有张力，反派的作为天理不容，看了牙痒痒。

最大看点当然是法庭戏。黄子华发动毒舌连环攻击，击破各界的腐败行径，谢君豪扮演的主控官个性有趣，很有原则。另一出彩的角色是马来西亚女星廖子妤诠释的豪门大小姐，冷冽和癫狂感到位。林保怡的戏份不多，只算客串。美中不足的是本地观众无法看到粤语版，华语配音后，对白趣味总会少一点。