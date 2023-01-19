巴比伦 Babylon（R21）

娱乐性★★★★

故事：1920年代好莱坞，电影进入无声到有声的转变期，圈内充满追逐名利、财富和权力的人，包括追求明星梦的妮莉（Margot Robbie，玛格罗比饰演），最终的命运各异。

短评：《巴比伦》聚焦好莱坞发展初期，那个极度堕落、放纵和奢华的年代，影片透过墨西哥帅哥Diego Calva（迪亚哥卡尔瓦）饰演的曼尼，带领观众进入故事，他原是运输动物的蓝领局外人，代表梦想家的角色。

Margot Robbie（玛格罗比）是整部片的灵魂，她饰演狂野与混乱的妮莉，就像龙卷风一般，不让任何人阻挡去路，有时性感，有时搞笑，玛格演出她的不羁性格和全面失控的人生，表现让人惊艳。布莱德毕特戏份没有玛格多，但角色的起落刻画得出色。李丽君饰演Fay Zhu，灵感来自第一个获得国际声誉的美籍亚裔女演员黄柳霜。

《巴》剪辑明快，在好莱坞发展的本地音乐人李爱玲与团队所处理的音效出色。此片是《乐来越爱你》（La La Land）与《登月先锋》（First Man）的名导Damien Chazelle（达米安沙泽勒）的新作，入围金球奖五奖，夺最佳原创音乐奖。《巴》一如《发财联盟》，人物多剧情热闹，适合过年观看。（英语对白，附中文字幕）

航班陷落 Plane（NC16）

娱乐性★★★

故事：机长布罗迪（Gerard Butler，杰拉德巴特勒饰）因为飞行途中遭遇风暴，让客机紧急迫降在被武装分子占据的小岛，机上乘客随即被歹徒挟持，布罗迪决定和机上移送的犯人路易斯（Mike Colter，麦克科尔特饰）合作，拯救乘客。

短评：法国导演Jean-Francois Richet（让弗朗索瓦雷切）的新作，苏格兰猛汉杰拉德巴特勒主演。戏中的危机一波又一波，先上演分分钟即将坠机的磨难，飞机平安迫降，大难之后没有后福，一行人遇上更倒霉的事。叙事流畅，情节有紧张感，相信可满足观众的期待。不足的部分是故事发展皆在意料之中，缺乏惊喜。（英语对白，附中文字幕）

福星行动 Operation Fortune: Ruse de Guerre（PG13）

期待指数★★★

故事：特务奥逊（Jason Statham，杰森斯坦森饰）组织顶尖团队，招募好莱坞巨星丹尼（Josh Hartnett，祖斯哈奈特饰）执行卧底任务，阻止亿万富翁军火商格雷格（Hugh Grant，休格兰特饰）出售破坏世界秩序的致命武器。由英国名导Guy Ritchie（盖里奇）自编自导，他和斯坦森已是第五度合作。（英语对白，附中文字幕）