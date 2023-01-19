娱乐吃瓜：农历新年看什么？8部线上线下精彩作品陪你过假日

农历新年除了与亲朋戚友相聚，也是许多人追剧的好时机。zaobao.sg整理了线上线下共8部适合在春节假期观赏的影视作品，农历新年不怕剧荒！

《单身即地狱2》

《单身即地狱》第2季共8集，已全部上线。（互联网）

单身的朋友过年时是否会被亲戚问及感情的话题？这时不妨尝试与他们一起看恋爱综艺节目来“转移焦点”。

火辣韩国恋综《单身即地狱2》（Single's Inferno 2）集结阳光、沙滩、比基尼及冰块腹肌，画面赏心悦目。节目娱乐性高，最重要的是节目话题性讨论度极高。从节目中嘉宾们的感情跌宕起伏，到节目外嘉宾们的职业、年龄甚至是身材外貌，都很适合与家人朋友们边看边吃瓜讨论。嫌8集太少？还没看过第一季的朋友也可以趁春节假期追看第一季。

《单身即地狱2》可在Netflix观看。

“SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING”

韩团SJ出道18年首次推出团体纪录片。（互联网）

新年不想追剧？韩国长寿男团Super Junior2集的纪录片或许是个不错的选择。

Super Junior自出道以来不仅唱红了无数的经典歌曲，更是在全世界缔造不少韩流热潮。节目纪录了团体18年来的成长故事，透过成员们的采访视角来回顾他们一路走来的心路历程。每每在综艺节目上“吵”得不可开交的成员们这次会在纪录片中曝光什么逗趣往事，彼此是否会掏心掏肺分享曾经创造过的光荣与骄傲？

“SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING”可在Disney+观看。

《韩星地带：求生大作战》

韩星李光洙、刘在锡及少女时代Yuri。（互联网）

农历新年怎么少得了轻松综艺，刘在锡加上李光洙、少女时代Yuri的默契组合绝对令你一开年就笑开怀。

《韩星地带：求生大作战》（The Zone: Survival Mission）每集将三人困在一个恶劣环境如被丧尸追、被鬼吓、被喷洒冷水，他们必须坚持4小时不按放弃钮，同时完成多种任务才算过关。

《韩星地带：求生大作战》可在Disney+观看。

《孤味》

《孤味》集结陈淑芳、谢盈萱、徐若瑄等演员阵容。（互联网）

谁说过年只可以看阖家观赏的喜剧片？佳节的夜晚，在忙碌一天后窝在沙发上与家人一起看《孤味》，感受对缘分的顿悟、亲情的苦甜。

台湾电影《孤味》讲述靠着卖虾卷独自将3个女儿抚养成人的秀英，在70大寿当天接到丈夫离世的噩耗。在替这位有名无实的丈夫筹办丧礼的同时，竟意外迎来了另一位陪伴丈夫度过晚年的女人，令她不得不再次面对内心埋藏已久的怨怼……

《孤味》可在Netflix观看。

随着生活恢复常态，除了线上串流平台的精彩节目，与家人好友一起到电影院看贺岁片是过年不可或缺的活动之一。今年有哪些强档贺岁片？

《天龙八部之乔峰传》

甄子丹的动作戏令人期待。（GOLDEN VILLAGE）

“宇宙最强”甄子丹自导自演的作品，喜欢武打动作片的观众怎么能错过！

电影根据金庸小说《天龙八部》改编，以乔峰的人生经历为主线展开故事，主演群包括甄子丹、陈钰琪、刘雅瑟、惠英红、吴樾等。甄子丹阔别许久再次演武侠片，他透露在隔离期间思考怎么诠释乔峰这个角色，“我的考量是突出乔峰的特点，同时平衡故事性。我希望没有看过金庸小说或金庸改编的戏剧作品的人，都看得懂这部片子并且被吸引。”

《发财联盟》

《发财联盟》主创团队。（唐家鸿摄）

贺岁片当然少不了“发财”题材！

《发财联盟》集结新马两地的演员如李国煌、林德榮、莫小玲、程旭辉、赖宇涵等，讲述一群拥有不同特殊技能的天才大盗瞄准价值1亿彩票的犯罪计划，部署史上最大的博彩布局。值得一提的是，暌违荧幕多年的莫小玲在片中暗恋李国煌，两人的合作令人期待。

《猫山王中王》 （1月21日上映）

《猫山王中王》演员群。（曾坤顺摄）

谈到本土贺岁片，每年都少不了梁志强所执导的电影，今年也不例外。

阔别多年继《钱不够用2》后，梁志强、李国煌及程旭辉师徒3人再度携手合作，更找来杨雁雁和容启航打造电影《猫山王中王》。片中李国煌因婚外情而抛弃了杨雁雁，多年后她对儿时的玩伴产生了感情，离家20多年的老公却回来了……

《流浪地球2》（1月22日上映）

《流浪地球2》确定将在新加坡上映。（互联网）

吴京、刘德华挂帅的《流浪地球2》最后一分钟“杀”到新加坡，将于大年初一放映。

中国科幻电影《流浪地球》于2019年以46.88亿元人民币成为当年票房冠军，造成轰动。电影续集围绕前作展开，讲述了地球开始“流浪”之前的故事。中国疫情防范松绑，各地电影院1月14日开始卖预售票，《流浪地球2》创下593.06万人民币（约116万新元）的预售票房，成绩亮眼。