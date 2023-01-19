糗了！日媒爆韩团女偶像热恋照 男主角打脸：合成的！

（综合讯）日本八卦杂志《周刊文春》踢爆战绩辉煌，星期二（17日）抢先预告“取得世界级人气KPOP偶像热恋写真”，并于18日公开照片，揭晓主角是女团“LE SSERAFIM”的22岁队长金采源（Kim Chae-won），秘恋大1岁前嘻哈歌手Oh Ha Ram（音译：吴夏蓝）。

《周刊文春》公开两人的脸亲密照，不过粉丝抓包照片疑似P图，韩国网民直接私讯吴夏蓝，他打脸七张照片都是合成。金采源的经纪公司Source Music也否认，“恋情并非事实”。

据《周刊文春》报道，吴夏蓝曾以“Young Blood X”名字参加韩国选秀，现为金采源隶属Source Music的总公司HYBE旗下作曲人，而金采源去年9月开始频繁出现在男方IG。吴夏蓝10月16日在IG贴出看似跟金采源影子的照片，隔天10月17日正好是LE SSERAFIM发片日，似乎在为女方倒数。

他10月19日贴出“Take care…”，配上通话纪录截图，显示讲了1小时57分，那天金采源出车祸，报道称吴夏蓝应该是打电话安慰对方。2022年底他还上传“今年能和采源交往真的太幸福了”的告白。但HYBE表示金采源不认识Young Blood X，旗下也没这号人物。

眼尖的粉丝还发现，《周刊文春》声称的金采源与吴夏蓝贴脸亲密照，疑似盗用金采源和队友“小樱花”宫脇咲良的合照合成，痛批是“世界级的诈欺”、“丢脸丢到国际”，并举韩国知名爆料媒体《Dispatch》为例，狂酸“多学学Dispatch去蹲守偷拍”。