许瑞奇为戏真当送餐员 一小时赚10元

新剧《送餐英雄》反映送餐员的辛酸，收视一哥许瑞奇注册当送餐员，他戴口罩挨家挨户送餐，一小时赚10元!

《新明日报》记者星期四（1月19日）早上前往《送餐英雄》探班，《送》男主角许瑞奇接受《新明日报》访问时表示，《送》剧反映了送餐员的辛酸和辛苦之外，一小时扣除车费，仅赚10元，还得抢单，他说：“故事也反映疫情期间，一些老板生意倒闭，被迫转行。”

瑞奇为切身体验“送餐员”的送餐日常，自己去注册当送餐员，驾车送餐，送一餐约一小时，他送了两三天，“送餐员送上餐饮时，得拍下食物，还有客户的住家门牌的照片，确定送到，还得跟公司报到……”

送餐时可有被认出？小阿哥瑞奇表示没有，“我戴着口罩送餐，期间因没拍戏，刚好赚点‘小外快’。”

《送》剧反映了疫情期间，亲人死别见不了面的伤痛，瑞奇在剧中与金姐金银姬是两婆孙，金姐很疼爱他，但剧中的她临终时，身为“孙子”的瑞奇却无法送别婆婆，“那种感觉很痛，剧情发展到后面，感情戏会很重。”

瑞奇凭《你的世界我们懂》赢得收视一哥美衔，再拍《送餐英雄》会否有收视压力？有信心再创收视新高吗?

瑞奇表示拍戏时不会想太多（收视问题），担心影响角色发挥，他认为《送》剧应该能吸引观众，但收视能否创新高，他无法确定。

望能再与“伯乐”张龙敏合作

《新明日报》独家报道《你》剧监制张龙敏去年11月已辞职，瑞奇被问起表示惋惜，他与张龙敏先后合作过三部剧，包括《卫国先锋1》《周公讲鬼》（客串）及火剧《你的世界我们懂》，对方是提携他的“伯乐”，瑞奇希望能再与张龙敏结片缘。

随着《你》幕后监制离开，是否意味《你》续集计划也将成“绝响”？瑞奇表示不一定，举例像《卫国先锋》1及2监制也非同一人。