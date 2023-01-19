黄思恬首次挑战耍花枪：服饰重到不能呼吸

黄思恬第一次挑战耍花枪坦言吓一跳，服饰加头套重到头疼不能呼吸。

农历新年即将来临，新传媒除夕夜特备节目《哈皮兔宝庆团圆》会以音乐舞台剧的方式，让观众欣赏喜爱的艺人载歌载舞，感受与众不同的大团圆。

黄思恬参与了其中一项表演，潮州戏曲配上流行音乐，“当中我有耍刀马旦的枪，也有唱流行歌的rap，挺有趣的。这也是我第一次接触戏曲，虽然我外婆和我妈都是潮州人，但可能她们没听的原因，我并不觉得戏曲熟悉，准确一点说，我也没唱， 我只负责耍花枪。”

手都磨破了 头套重到头疼

黄思恬也表示一开始接触时吓一跳，“因为真的很难，而且学耍花枪真的会把手磨破的。到今天耍花枪时还是会不小心把枪掉地上。不过老师说耍了20年的人也会掉地上，让我压力不用太大。”

黄思恬也分享这段时间跟老师还有搭档培养出好感情，她透露：“其实最难忘的是第一次穿上戏服时，因为服饰加头套很重，勒得很紧，觉得头疼不能呼吸。同时还有点想吐，吓死我了，想说怎么表演啊，身体确实需要一些时间适应，适应过后就没事。”

戏曲妆比较复杂，需要花多少时间化妆？

“到现在为止还没真上妆。听老师说，妆加服饰大概需要两个半小时。”

歌唱部分，黄思恬表示自己其实没有唱歌底蕴，“我唱歌顶多是KTV的底，哈哈哈。”

至于歌唱难度，黄思恬说:“我觉得还是精髓和细节最难抓的稳吧。有些小小的细节是他们练了十几年累积出来的，怎么模仿也模仿不了。”

《新明日报》记者问黄思恬，今年新年怎么过？

“会去柔佛新山探访我的外婆和马国家人，很久没有见到他们了。”

新的一年，黄思恬希望可以到一个下雪的国家旅游、接不同类型的剧以及饰演有突破性的角色，比如演反派。