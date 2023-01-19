洗米华入狱18年 旧爱Mandy悠闲过田园生活 正宫专注做生意

（香港讯）澳门太阳城集团创办人，绰号“洗米华”的周焯华，2021年11月在澳门遭拘捕，被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、非法赌博及洗黑钱等共289项罪名。澳门法院星期三（18日）判他罪成，依例判监18年。

随周焯华被判刑，其家人近况备受关注。自他被捕后，太太陈慧玲（Heidi）和大儿子周柏豪变得低调，Heidi以往在网上爱分享运动和跟朋友吃饭的照片，后期转为集中宣传生意。周柏豪近三个月来没有更新社交网，最近一则发文是去年10月的迪拜之旅。

周柏豪最近一则发文是去年10月的迪拜之旅。（互联网）

至于移居英国的旧爱Mandy Lieu今年1月5日在社交网贴出4只小马在草原的照片，分享悠闲田园生活。她目前定居英国，2020年转型做杂志专栏作家，不时在个人网志分享关于田园、可持续饮食文化和耕种等，还以2800万英镑（约4570万新元）购入一庄园。

Mandy Lieu不时在社媒上分享田园生活。（互联网）

“最强小三”轰动一时

洗米华的情史丰富，他与第一任太太杨素梅育有长子周柏豪，离异后再娶Heidi，人称“洗米嫂”的她先后为老公诞下女儿周梓潼及周羡潼。异性缘甚旺的周焯华就算已婚仍绯闻不断，跟不少女星包括王秀琳、陈雅伦、日籍模特儿松冈李那、陈静等先后传绯闻，但大部分都被当事人否认。

直到遇到Mandy Lieu，两人火速成情侣发展婚外情，周焯华还被拍到在赌厅内坐在她大腿上玩牌。2014年两人被发现拍拖吃火锅，之后双双回寓所，更公开“世纪拖手”高调认爱，掀全城热话，Mandy Lieu当时被封“最强小三”。

正宫与小三同年怀孕

之后洗米华周旋于Heidi与Mandy Lieu之间左右逢源，后来Mandy Lieu移居英国，男方经常英国澳门两边飞。Heidi与Mandy Lieu不时发功，互晒与周焯华合照或生日派对全家福放闪，隔空争风吃醋。最为人津津乐道是当年正宫与小三同年怀孕，两人的女儿出生日期相差不到3个月。

Mandy Lieu为周焯华三年抱两，先后诞三女一子，有传她逼周焯华离婚不成，多年承受小三巨大压力，加上两人感情由浓转淡，2019年协议分手，盛传Mandy Lieu获赠3亿元（约5067万新元）分手费。而正宫Heidi守得云开，不计前嫌，跟洗米华与家人不时高调放闪晒温馨。