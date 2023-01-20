退隐10年亮相 黄慧自嘲是“无业游民”

2012年离开电视台的黄慧，惊喜现身《小团剧》节目跟当年合作《小娘惹》的演员团聚。她已长达10年没有现身荧光幕前，她的出现，成为那集节目的一大亮点。记者的手机存有黄慧10年前的电话号码，用这个号码找到人。已经不是娱乐圈中人的她大方接受记者访问。

节目播出后，黄慧收到不少网民到她的社媒留言。（节目画面）

节目在1月17日播出后，黄慧收到不少网民到她的社媒留言。问起留言内容，她说：“他们说，很难得看到我上电视，很久没有见到我等等。”

黄慧说，节目监制在2022年10月联系她，邀请她以特别嘉宾的身份上节目，“监制提到，将在节目上播放的《小娘惹》重温画面里有很多‘阿桃’（黄慧在剧中的妈姐角色）的镜头。节目组蛮用心的，愿意尽力配合我的时间，也刚好我有空，所以就答应上节目了。”

时光荏苒，黄慧录制节目前，并未意识到她已离开电视台10年，也没想到《小娘惹》是15年前的剧。角色阿桃走路总是一拐一拐的，她告诉记者：“我在节目中被问是谁把桃姐的腿打断的，我把答案说错了，哈哈，因为真的不记得了。”

《小娘惹》演员戚玉武（右起）、章证翔、白薇秀、欧萱、向云和黄慧在《小团剧》话当年，节目主持人是李腾（左一）。（新传媒提供）

录制节目的《小娘惹》演员有向云、欧萱、白薇秀、章证翔和戚玉武。问黄慧见到老同事的心情，她说：“他们不老啦，还很年轻，跟十多年前没什么差别。”

阿桃登场后，“月娘”欧萱因百感交集而落泪。黄慧说：“我想带来惊喜，没想到一进场就把他们弄哭了。”

之前曾从事教职

黄慧亮相节目后，有报道指她在教育界工作。她澄清，之前在教书，不过在2022年已离职，笑称自己目前是“无业游民”，没有固定工作，但在筹划做生意。至于是什么生意，她透露：“跟教育有关，也希望跟演艺方面的才艺有关，还在计划中。”

至于是否有戏瘾，黄慧打趣说，私下有点疯疯癫癫，别人或许会觉得她的言行举止过于生动，好像在演戏，“我没有特别想再演戏的感觉，因此不算是有戏瘾吧？”假如有剧组找她演出，她不排斥，但依角色以及时间上是否允许而定。

尚未有另一半

黄慧无悔当初离开电视台。她说：“那时候离开有很多因素，说来话长。是时机吧，想做一些其他事情，还有很多别的原因，让我觉得应该离开电视台了。虽然离开电视台，但并非想着告别演艺圈，可是不知怎么的就这样过了10年。”她离开后，鲜少跟演艺圈的人联系，但曾在瑜伽中心碰到陈丽贞和郑惠玉，跟她们聊过天。

43岁的黄慧是否已经成家？她以幽默的方式回应说：“我有自己的家庭啊……就是原本的黄家，哈哈。我没有另一半，你要介绍吗？”

当年是“观众” 李腾主持《小团剧》起鸡皮疙瘩

每逢星期二晚上8时在8频道播出的《小团剧》找回经典电视剧《豆腐街》《小娘惹》《早安老师》和《和平的代价》的演员聚在一起话当年，节目主持人是李腾。

李腾告诉《联合早报》，1992年从台湾来新，除了《早安老师》，其他三部剧都看过，“所以我感到很奇妙，以前是观众，现在跟演员们一起谈笑风生。看戏剧片段的时候，鸡皮疙瘩都跑出来了！”

无彩排考临场反应

《小团剧》不让出席的演员在开录前彩排，直落录制，导演尽量不喊卡，让演员自行分享。李腾说：“主持难度是，当中有未知因素，我要确保整个节目的流程顺畅，要引导话题，该聊的重点要聊到，不要过于离题。我主持时是戴着耳机的，一边听制作组的话，一边听演员的对话。”

李腾坦言，录制首集时感到紧张，“后来跟自己讲，不要想太多，把内容的温度带出比较重要，很开心做到了，大家都畅所欲言。我蛮喜欢整个节目的呈现方法。”