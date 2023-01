土汤匙战金汤匙 李宝英飒美出招

代理公司 Agency

可上网观看

韩剧《代理公司》的剧本出自新人编剧宋秀汉,故事来自个人经历,讲述出身微寒的广告业女强人,如何打破业内对学历和性别的歧视,凭实力和策略颠覆所有的陋习陈规。

李宝英饰演的高雅仁,土汤匙出身,不是知名大学毕业,没有背景,在大企业广告公司“VC企划”从撰稿人升到创意总监,是广告业女强人。她的下属形容她像“大象”,因为大象走过荒野,就会开辟出一条路,只要高雅仁开始做一件事,业界其他人就会跟风。

高雅仁在公司奋斗19年后,好不容易成为公司首位女性高管,媒体争相报道,称她“打破职场的玻璃天花板”,高雅仁成了许多职场女性的希望。只是这份升职的喜悦没多久就幻灭,高雅仁一上任就被告知,任期只有一年,之后会被“光荣的流放”,她可以选择当教授,或到小型广告公司当代表。

为会长的女儿“开路”

孙娜恩饰演没有实力的财阀三世,空降占据公司的高层位子。(互联网)

高雅仁这才恍然自己被“设计”。原来公司安排她升职,是要让她当门面人物,展现公司对女性友好的形象,更重要的是,要让集团会长的女儿姜汉娜(孙娜恩饰)之后顺理成章地空降就职,避免被外界诟病。

高雅仁找上司理论,对方挑衅说:“你不要想跟上别人,那样的话,你的胯下会裂开的。”高雅仁不甘心被摆布,但她不愿意临阵逃脱,所以即使她回家后,气得捏碎手中的玻璃杯,气得泪水直流,第二天照旧上班。接下来,高雅仁将反击,对抗只靠背景,没有实力的姜汉娜,和那群瞧不起她的男性高层。

一直很欣赏李宝英的演技,总是细腻到位,不管饰演哪类角色,都很有说服力和魅力。也很欣赏李宝英一直勇于挑战不同剧种,不断给观众新鲜感。

期待《代理公司》接下来的剧情发展,随着高雅仁展开反击计划,李宝英将展现又美又飒的女强人魅力。

李宝英读剧本宣泄情绪

李宝英在韩国的记者会上说:“至今还没有拍过办公室电视剧,也是时隔很久拍摄这么多角色同时出场的‘集体镜头’画面,大家必须在办公室一起工作,觉得很有趣,演员之间的默契很好,所以拍摄非常开心。”剧中呈现的办公室政治,也让李宝英印象深刻。

谈到这次的角色,李宝英分享说:“我好像没有演过这么强势的角色,很多在现实生活中不能说的话,读剧本的时候感受到了情绪的宣泄。我没有经历过这样的生活,这个角色让我体验了一次争强好胜的生活。”

李宝英还自我评价:“我以为我演得很厉害,但可能因为我长得有点善良,所以虽然将角色坚狠的性格表现出来了,但是实际一看,好像看起来很善良。”此话一出,引起现场爆笑。

舞伎家的料理人 The Makanai: Cooking for the Maiko House

Netflix 已上线

日剧,改编自小山爱子的热门漫画,名导是枝裕和担任导演和编剧。故事发生在京都艺妓区,讲述少女季代和儿时玩伴堇一起从青森到京都当艺妓学徒,不合格的季代因缘巧合成为料理人,她从此生活在充满艺妓、舞妓和美食的缤纷世界里。

小毛病大问题10

8频道 晚上8.00

本地约有4.1%人患痛风。节目将讨论:一、关节痛、尿酸高是痛风症状吗?二、吃豆制品会导致痛风吗?三、多运动可治痛风吗?

黄金巨塔

8频道 晚上9.00

光明借酒浇愁,遇到在酒廊工作的小希。有男人对小希暗中下药,幸好光明出手相救。光明看着昏昏沉沉的小希,心疼她为家人做的牺牲,对她心生爱意。Kerin传简讯,光明想起自己的目标,决定放下对小希的情感,追求Kerin。

6/45命运搏彩

可在Viu观看

韩国喜剧电影,由高庚杓、李伊庚、音文硕、朴世阮及郭东延主演。讲述在韩朝军事线服役的韩国士兵千禹(高庚杓饰)意外捡到一张头奖彩券,之后却不小心让彩券乘风飘向朝鲜。

千禹冒险越过边界线寻找彩券,发现朝鲜士兵荣浩(李伊庚饰演)捡到彩券。两人再加上意想不到的成员陆续加入,韩朝双方为争取高额奖金,展开惊险刺激的机密协商。

Super Junior: The Last Man Standing

Disney+ 已上线

记录韩国天团Super Junior自2005年11月6日出道后不为人知的故事——他们从亚洲开始逐步成功席捲全球的史诗级历程。这部纪录片会带领粉丝一窥团员利特、希澈、艺声、神童、银赫、东海、始源、厉旭及圭贤从未公开的幕后花絮,邀请成员接受採访,回顾演艺生涯一路走来的心路历程和故事,让来自全球的粉丝和观众对现今K-pop 文化拥有全新的见解。