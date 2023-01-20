临近春节，又到一年阖家团圆的日子，除了期待的家人团聚和年夜饭，也有不少令人焦虑的事。《新明日报》记者日前访问五位艺人，谈谈过年他们最怕什么？

鐘琴：最怕换新钞

综艺阿姐鐘琴最怕的竟是“换新钞”。“每次都要很早去排队，有时候还排不到，还要找家里人帮忙换，有点棘手哈哈。”

鐘琴最期待吃的新年菜是“黄梨黑木耳炒猪肝”，“不算是年菜，只是我们家每年都会吃，这是爸爸以前很喜欢的菜，爸爸过世后妈妈只在过年的时候炒给我们吃。”

邓伟德：最怕排长龙买年货

本地小生邓伟德最怕“排长龙买年货”，因此都要尽早办置年货，还得避免周末去买。年轻艺人似乎都怕大扫除，邓伟德也不例外，“不过大扫除是一家人的活动，所以还好。我是负责丢东西的，因为爸爸妈妈总是有很多东西舍不得丢。”

邓伟德最喜欢吃盆菜，因为他喜欢海鲜，“而且只有新年能吃到。”

王禄江：最怕被催婚

说起这个话题，王禄江直言过去面对问工资、催婚、买年货、拜年、大扫除等一切问题都觉得忧心，“不过经过多年练习，我已经免疫了。”

作为本地美食综艺一哥，王禄江家中逢年春节都由他下厨，而他本人最爱的还是过年捞鱼生。

何盈莹：最怕吃太多

女艺人最注重身材管理，因此何盈莹最担心新年失控“吃太多”。何盈莹特别喜欢吃新年糕点，尤其是万吉饼（Kueh Bangkit），“拜年的时候一边聊天一边吃，一不小心就整盒吃完！”另外盈莹也怕大扫除！“因为我不只要打扫家里，还要换床单。”

问盈莹今年会不会动手秀一两道年菜？盈莹自嘲厨艺不精，“我担心不小心把厨房烧了，还是乖乖当吃货比较安全。”

孙政：最怕大扫除

同样怕大扫除的还有孙政，不过都是为了除旧迎新，“真的好累！感觉永无止尽地收拾打扫。”

孙政新年最爱吃肉干和捞鱼生，谈到年夜饭，孙政更是滔滔不绝列出新年菜单，“家里人会准备咸菜鸭汤、咖喱鸡、鱼粉汤、炸五香等等，各种各样的美食，我就负责吃。”

孙政将参演新传媒除夕夜特备节目《哈皮兔宝庆团圆》的开场。

孙政接受访问时说：“我参演的开场是通过舞蹈成功对抗年兽，主角是方展发和周崇庆，我、蔡琦慧、芳榕以及徐鸣杰则是饰演住在新加坡渔村的村民，将一起跳舞唱歌。”