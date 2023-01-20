《请回答》三季重聚 柳俊烈惠利同框朴宝剑也来了

（首尔讯）导演申元浩（Shin Won-ho）自2012年起推出tvN经典剧《请回答1997》《请回答1994》和《请回答1988》，三季《请回答》系列捧红不少演员。三组人马最近不约而同合体相聚，勾起剧迷满满的回忆！

《1988》朴宝剑（Park Bo-gum）、惠利（Hyeri）、柳俊烈（Ryu Jun-yeol ）等在年前小聚，李东辉（Lee Dong-hwi）20日在IG贴出聚餐照，大喊：“88爱你爱你，很想念，知道我的心意吧？”

《1988》剧情以1988年住在首尔双门洞5个家庭的故事，惠利剧中跟朴宝剑配对，但戏外低调跟柳俊烈交往，小俩口在一起5年多感情甜蜜，不避讳一起参加聚会。不只“双门洞5人帮”朴宝剑、惠利、柳俊烈、高庚杓（Go Kyung-pyo）、李东辉全数到齐，饰演惠利姐姐的柳惠英（Ryu Hye-young）、弟弟崔圣元、死党李敏芝（Lee Min-ji ）和导演申元浩都出席同乐，即使该剧播毕7年，演员感情依旧深厚。

李东辉（左）分享《请回答1988》聚餐照，柳俊烈（左四起）、高庚杓、朴宝剑和惠利（右二）都到场。（取自艺人IG）

在这之前，《1994》演员也相聚吃饭。该剧讲述1994年住在首尔新村下宿的学生之间的故事，高雅罗（Go Ara）会嫁给“垃圾哥”郑宇（Jung Woo），还是风云强投“七封”柳演锡（Yoo Yeon-seok ），当时还引爆猜老公的热潮。高雅罗1月4日公开兔年聚会合照，包括柳演锡、郑宇、孙浩俊（Son Ho-jun）、金成均（Kim Sung-kyun）、Baro（车善玗）、闵都凞（Min Do-hee）都到场，庆祝该剧推出第10年，让网民涌入留言：“看到合体太幸福了”。

《请回答1994》演员在聚会中比出4的手势。（取自艺人IG）

最早播出的《1997》则于2022年底重聚拍片，徐仁国（Seo In-guk）、“水晶男孩”队长殷志源（Eun Ji-won）、Hoya（李浩沅）一起录制李施彦（Lee Si-eon）的YouTube节目《施彦school》。除了回忆10年前拍摄的幕后秘辛，他们还电话连线人在泰国的女主角郑恩地（Jung Eun-ji）。导演申元浩也惊喜现身畅谈从综艺转拍戏剧，举步维艰的困境，让观众又惊又喜，纷纷敲碗“1997再拍第二季吧”。