春节特备：赶4台跨年晚会最抢手 看周深一人声演14角色

今年元旦，中国有七大电视和网络平台举行跨年演唱会，过百名歌手使出浑身解数争取眼球，结果最吸睛的歌手当数周深。晚会隔天，网上到处都是这样的新闻标题：

《周深4大跨年14首歌大盘点：百变声线精分，中西合璧分“深”整活》《周深跨年好忙，一个晚上跑了4个晚会，造就8个“封神现场”》等等。

周深“分身有术”的秘密

根据网民统计，他2022年最后一天很忙，除了4场跨年演唱会——北京卫视、B站（bilibili）、江苏卫视和央视的跨年演出，还在湖南卫视的音乐节目《时光音乐会2》里亮相。换句话说，频道无论如何转来转去，看到的都是周深。所以有老外歌迷被他俘虏也就不意外了。

大家都好奇，周深是如何分身“有术”的。有网民分享研究和推敲的结果，说当中只有江苏卫视是现场直播，其他都是预录，那么周深就能轻松分身出演了。还有人爆料，周深的歌迷多，在近年的跨年晚会很抢手，他去年的跨年公演献给北京卫视和江苏卫视，因为行程太赶，疑似来不及换衣服，只能在同一件衣服上做小改动就上场了。

周深抢手的内幕

周深为什么这么抢手呢？一来是实力强大，歌迷广泛，各平台当然要抢；二来是人品好，据一个合作者透露，他为人谦虚低调，配合度高。 还有个传闻是他并不是为了赚钱而打工，他没有因为邀约众多就盲目地接受，而是看是谁邀请，且必须保证演出质量才会答应。之前，他就曾因与邓丽君“隔空”合唱引起热议。

今年的元旦跨年，他的表现更是充满惊喜。观众不只听到一种百听不厌、余音绕梁的天籁，还看到一个无缝切换、音色百变的音乐魔术师。

北京卫视：跨年代经典剧集组曲

周深在2022年的影剧音乐原声带市场上可谓屡传捷报，几乎每月都有几首热门作品推出，人气剧里随时可听见他充满情绪力的声音。他在北京卫视跨年舞台上，就带来四部经典剧集的歌曲串烧，包括红极一时的《渴望》同名主题曲、《贫嘴张大民的幸福生活》的《日子》、《我爱我家》的《诺言》，和今年热播剧《人世间》的《光字片》，在十几分钟里横跨了几十年。

B站：四大名著刚柔互换

B站每年的跨年晚会，总是创意齐飞，精彩纷呈，今年请到周深，更是让他靠声音就成为让人惊喜的“百变歌手”。众所周知，周深以音域高亢闻名，谁料他通过四大名著的电视剧组曲，一人分饰多角，一下子是《红楼梦》里柔柔弱弱的大观园美娇娘，一下子是《水浒传》里风风火火的梁山好汉，一下子是《西游记》里萌萌哒的白龙马，一下子又像是老者咏叹《三国演义》的古今笑谈。他的刚柔变声，表达出人物的形象和年龄感，让网民大喊：“能打败周深的只有周深！”

江苏卫视：中国戏曲加西洋美声

周深在江苏卫视与京剧艺术家合作演唱大型纪录片《紫禁城》的主题歌《光亮》、翻唱美国女歌手科尔比凯雷（Colbie Caillat）的劲歌《尝试》（Try），最后使出大招，完美吟唱无歌词版本的美声歌曲《天使之声》（Angel Voices），让人意犹未尽。江苏卫视今年强大实力唱将牌，可周深同时演绎主旋律与传统戏曲、西方流行曲和世界音乐，一下子就展示了格局和韵味，中西合璧的呈献非常出位。

央视：大气磅礴又阳光向上

配合央视的大台风格，周深选择表现激励奋进、大气磅礴，阳光向上的青春气息，情绪非常饱满。