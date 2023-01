8频道 晚上10.30

meWatch及新传媒YouTube频道现场直播

由4场具传奇色彩的音乐剧贯穿,带观众走一趟时空穿梭之旅。主持人由棚内的郭亮、权怡凤、钟琴、李腾、周崇庆,携手牛车水场外舞台的苏梽诚、张颖双共同担任。郑惠玉、陈汉玮、林慧玲、黄俊雄、陈泂江、黄思恬、蔡琦慧等本地艺人呈献一连串精彩表演,现场和在家看节目的观众都能参与游戏互动,轻松赢奖过肥年。

中央电视台(星和Ch801,新电信Ch555) 晚上8.00

任鲁豫、撒贝宁等主持,综合歌舞类、语言类、戏曲类、武术类、杂技类、少儿类等多种表演形态,孟庆旸领舞的诗剧《东坡》有爆款潜力,莆仙戏首登场。节目也在YouTube直播。

U频道 下午5.20

闪耀夺目的跨年演唱会,带给观众难忘的视觉享受。演出歌手包括汪峰、谢霆锋、萧敬腾、刘欢、阿云嘎等。

Hub都会台(星和Ch111/825)晚上7.00

小钟等主持团队在风格大胆风趣有活力的行脚节目中,推荐世界各地的美食、美景,带给观众全新的吃喝玩乐体验。

Hub都会台(星和Ch111/825)晚上8.00

澎恰恰、许效舜领军龙队,吴宗宪、曾国城领军虎队,四大金钟主持人率领众星进行豪华艺能秀,连续4小时PK大战,陪观众活力满满守岁迎新春。

e乐(新电信Ch11/501)晚上8.00

资深唱将、新生代人气歌手和演员演绎看点丰富的多品类节目,带来非凡视听享受。任贤齐、徐怀钰演绎金曲,《无名》主演王一博带着电影主题曲回归,袁娅维、阿云嘎带来民族风情浓郁的歌舞。

HBO(星和Ch601,新电信Ch420) 晚上9.00

1986年《捍卫战士》的续篇,Tom Cruise饰演“独行侠”,领导一群菁英学生执行危险任务,同时被迫面对过往的心魔。电影票房和口碑双收,为2022年全球票房之首。

Hub都会台(星和Ch111/825)下午2.30

胡瓜、陈美凤领军大批艺人载歌载舞,分两队玩游戏挑战,来宾反应快又超会玩,让观众在世界异国风中喜迎新年。

Hub都会台(星和Ch111/825)晚上8.30

徐乃麟、曾国城主持大型综艺节目,邀请知名艺人挑战爆笑趣味单元。观众也能与三五好友一同尝试节目的各项游戏,亲身体验其中乐趣。

e乐(新电信Ch11/501)晚上8.00

主题:春满东方兔年兔奋,弘扬新时代海派文化,表演嘉宾包括龚俊、周深、王心凌、左林杰、陆柯燃、徐佳琪、赵让等。

U频道 早上10.00

闪耀夺目的年度跨年演唱会,歌声动人的演出带给观众难忘的视觉享受。表演嘉宾包括邓紫棋、薛之谦、周深、李荣浩、李晨、杨颖等。

8频道 晚上8.00

成龙、古天乐、林家栋、张达明、陈家乐等港星参与的防疫喜剧。讲述香港酒店客人遭强制隔离检疫,张智霖、张继聪、许冠文准备逃脱,曾志伟、梁家辉瞒着老婆泡妞……

Hub都会台(星和Ch111/825) 晚上10.30

舒淇、赵薇、赵又廷、阮经天等八个角色,交织三段关系,探讨现代复杂的情爱关系,呈现摩登台北和时尚北京的风貌。

HBO(星和Ch601,新电信Ch420) 晚上9.00

“猫王”Elvis Presley的传记片,新生代男神Austin Butler诠释猫王,影帝Tom Hanks饰演经纪人,探究两人超过20年的复杂关系,从猫王崛起到成为家喻户晓的国际巨星,伴随美国持续变化的文化背景,故事横跨1950至1970年代。

Hub都会台(星和Ch111/825)晚上7.30

邀请各行业代表讲述他们的青春故事,歌舞类节目将突出兔年元素,混搭跨界;语言类节目将有高人气喜剧演员,以创作呼应百姓生活话题。

Hub都会台(星和Ch111/825)下午5.30

幽默风趣的吴宗宪、陈汉典、黄路梓茵联手主持的综艺节目,带观众闹翻天,娱乐性十足,让人笑声不断。

Hub都会台(星和Ch111/825)晚上10.30

主演:袁晓超、梁家辉、彭于晏。讲述传奇的功夫故事,怪咖杨露禅头生异角,在陈家沟历尽艰辛,吃尽苦头,最终成为一代太极拳大师,抱得美人归。

天马行空 Everything Everywhere All At Once