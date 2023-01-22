春节特备：沈琳宸吴姗儒“卸货”倒数 好莱坞有个兔宝宝等“冲喜”

兔年到了，将在今年生下兔宝宝的艺人妈妈，已知有本地的沈琳宸和台湾的吴姗儒。

沈琳宸于2018年与圈外男友结婚，两年后诞下长女，去年8月分享喜讯，怀上了二宝，预产期在今年3月，“兔宝宝”倒数卸货中！38岁的她透露，生完这一胎后就会正式“封肚”。

沈琳宸（后排右）和丈夫带长女（前排左）及侄女一起玩。（取自艺人Instagram）

吴姗儒去年嫁圈外人，之后怀孕，目前孕肚已8个月。她工作照做，除夕夜节目一样接，努力赚奶粉钱。她笑说，新年新希望就是“不要在台上生小孩”。

好莱坞 “孕气冲天”

相比之下，好莱坞更是“孕气冲天”，有些兔宝宝的到来似乎还可发挥“冲喜”的作用。

Blake Lively（右起）和Ryan Reynolds全家福。（路透社）

Blake Lively和电影《死侍》（Deadpool）男主角Ryan Reynolds，已生下3个女儿，4宝目前“正在路上”。还不知道宝宝性别的他说：“我了解女儿，所以也希望老四是女儿。”

魔力红（Maroon 5）主唱Adam Levine则企盼好事成三。他几个月前爆出在妻子Behati Prinsloo怀孕期间出轨，但他否认小三的指控，只是孕妻的情绪似乎已受打击。两人之前已有两个女儿，希望“老三”的到来可以“冲冲喜”，挡一挡小三介入原本幸福的家庭。外界过去可以在社媒上看到夫妻俩的趣味互动，比如太太会帮先生剪发，希望他们很快修复感情。

多产的还有电影女星Carey Mulligan和4届金球奖视后得主Claire Danes。她们都将迎来3宝。嫁给Hugh Dancy的Danes说出身为母亲的感言：“有时我们都会被（母亲）角色和责任困住，感到不满和焦虑。它没有‘关闭’按钮。那是最艰难的调整。”

Alec Baldwin前年在片场开玩具枪时误杀女摄影师惹来全身蚁，去年4月调查报告出炉，他被认定无罪，以为烦事终于告一段落。岂料检方日前宣布确信有充足证据，以过失杀人罪将他和一名机械师提告。同时，助理导演David Halls已经签订认罪协议，罪名为对致命武器使用疏忽。不过Baldwin也有好消息，他和前妻Kim Basinger所生的独生女Ireland将生兔宝宝。再婚后又生7个孩子的Baldwin，这回将第一次升级当阿公。不知宝宝的到来，能否为公公冲冲喜？

奥斯卡影后Hilary Swank和老公将迎接一对双胞胎。她说已经等了很久才当母亲，不可思议的是一击中“二”。