春节特备：“无名电视台”摆文化盛宴 春晚打造“奇妙游”网民惊艳

每年春节，中国央视和卫视都会举办大型春节晚会，邀请巨星大咖参演，争取眼球。可是有一家卫视不和对手抢艺人，而是另辟蹊径，造就出精彩绝伦的文化晚会。

说的就是河南卫视。让我们来看看它怎样把文化包装成一系列的“奇妙游”节目，打出收视和口碑的胜仗。

新春奇妙到元宵

2022年的河南舞台推出《唐宫夜宴》，通过舞蹈演绎了一群“唐朝胖妞儿”叽叽喳喳地去赴宴表演展现出来的故事。节目播出后，惊艳表演和文化还原度之高，火遍网络，引发网民热议：这一档春晚跟人家的都不一样！

来到2022年元宵节，河南的元宵特备节目原本一早录好，但是眼见《唐》在网上火爆，引发网民热烈呼吁“安哥”，创作团队决定临时重做元宵节目，取名《元宵奇妙夜》。

节目的背景设置在河南博物馆，萌萌哒的“唐宫小姐姐”从《唐宫夜宴》，走到了博物馆的展柜。她们活了过来，穿越时空，把中国历史文化与歌舞、武术、戏曲等艺术完美融合。这场文化盛宴编排精巧，有创意又优美，让网民无不感叹中国历史文化的魅力。就这样，《元宵奇妙夜》为河南卫视的“奇妙游”系列掀开了令人欲罢不能的序幕。

清明思古到端午

继《元宵奇妙夜》爆红网络之后，《清明奇妙游》也诞生了。这回通过虚拟人物唐小妹打开清明上河图，穿越在各地游玩踏青、欣赏美景的奇幻旅行经历，表述了清明的意涵，让观众感悟到博大的东方文化。

到了《端午奇妙游》，形式又有变化。它采用当前流行的网剧和网综双结合的形式，通过四个唐朝不同出身、性格迥异的“唐小妹的视角”，叙述百姓进宫献艺过程中的奇妙经历。巧妙的是，它刚好就是《唐宫夜宴》的前传。

观众从故事中了解端午节的赛龙舟、吃粽子、饮雄黄酒、缅怀屈原等传统习俗。其中洛神水下舞的单元特别出位，被赞画面美到每一帧都能拿来当壁纸。获得最多掌声的洛神水下舞，据说拍摄时格外艰辛。表演总共拍摄了3次，演员和工作人员每天泡水8到12个小时，从上百个视频才提炼出最后1分多钟的精华。

七夕浪漫到中秋

七夕节，又称中国情人节，牛郎织女的美丽传说流传千古，象征浪漫爱情。《七夕奇妙游》把背景设于未来2035年，叙述空间站机械师唐小天无意中穿越到唐朝的奇幻经历。观众跟随牛郎织女的足迹，领略感情的真谛和正确的爱情观。

此外，七夕观星、拜七姐、染指甲等传统七夕节的罕知民俗风貌，也一一收入，让不少人惊讶，原来七夕节不只是关于爱情而已。

中秋节可能是春节以外，最重要的传统节日之一。《中秋奇妙游》演绎唐小妹受人们祭月相思所触发而来到人间，并穿越到不同时空，在中秋佳节牵引各家父女团聚、亲人团圆的奇妙经历。除了满满的正能量和温暖，节目还描绘刺绣、泥塑、皮影、花样剪纸等经典传统艺术，视觉上充满新奇感。

2021热闹到2022

《重阳奇妙游》则是演绎了几名唐小妹在赶赴重阳夜宴途中，遇到了仁、义、礼、智、信五位大仙，从中领悟礼仪孝道文化的奇妙经历。新加坡人较少庆祝的重阳节，其实是注重礼仪孝道，提倡敬老精神的社会风尚。

华人传统节日是在民族历史文化长期积淀凝聚过程中形成，蕴含原始信仰、祭祀礼法、天文历法、易理术数等人文与自然文化内容。2021年《奇妙游》系列的成功，让该台在2022年又复制一遍，同样的传统节日，结合高科技的试听手段又玩出多元的新花样。

网民说，没想到的是，竟然是一向默默无闻的河南卫视，重新定义了节日晚会的形式。