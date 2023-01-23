搞笑批命12生肖 刘谦益怕损命理师形象

在社媒为吉兔年搞笑批命，资深男星刘谦益放话：我担心破坏命理师形象！

演技精湛的刘谦益在社媒上很活跃， 最近摇身一变成了相命师Limpeh师傅， 穿上色彩绚烂的中式绸缎上衣，为十二生肖批命。

莫非谦益有意转行？接受《新明日报》访问时，他笑说是电视台的主意，虽有话稿，但他添加不少带个人色彩的方言对白，记者看了几个生肖批命视频，谦益的说辞诙谐，比如：“我不是慧师傅，我是‘不会’师傅”、 “睡觉时一定要闭上眼睛”、“兔年下雨出门要带雨伞”、“过年不要吃太多”、“人家是专家，我是乱乱家”之类， 非常无厘头，讲了等于没有讲，但挺搞笑。

谦益受访时告诉《新明日报》，批命会警惕外界注意安全、留意健康、呼吁结婚生子等，12个生肖录制了三个小时，谦益首次当起搞笑命相师，担心引来专业相命师不快，“那天碰到慧戒师傅，他有看我做的搞笑批命视频，但没有发火，反倒说，他也应该录制搞笑视频，呵呵。”

谦益笃信风水，试过在春节期间把年糕摆在大门口再念吉祥语、家中贴上的春联是正方形加上圆形，认为能带来好运，他觉得只要感觉良好，但试无妨。

不过，问起新年愿望，谦益首推健康：“我71岁了，身边有50几岁的朋友忽然就走了，好几个朋友无缘无故离开，不得不感叹世事无常，活着真不想有遗憾。”

家电、煤气出问题，都是男人出面解决，考虑到家居安全是必须的，谦益刚找人维修了冷气，热水器，还有煤气炉生锈， 他也担心酿成意外，似乎是不起眼的琐事，都令他忧心。

将与许瑞奇合作方言剧？

记者查悉，方言说得令人拍案叫绝的谦益，还有方言张嘴就来的歌台天后刘玲玲，接下来有望接拍方言剧，听说还有小阿哥许瑞奇、女星林湘萍等等，搭档很新鲜，不过，问起谦益，他笑笑说并未确定，也不清楚具体情况。