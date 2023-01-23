明星贺新春：王祖贤罕见露面 欧阳娜娜祝福被轰

兔年到，明星艺人晒近照贺喜！久违的王祖贤大年初一贴出素颜照，有粉丝欣喜，也有人说“有点不像”。

将在1月31日过56岁生日的王祖贤，目前定居加拿大温哥华潜心向佛，但偶尔会透过百度贴吧分享近照。她在22日凌晨贴出一张自拍照，问候粉丝：“新年快乐！送上祝福大家一切顺利顺心、平安健康。”

新加坡：明星夫妻应景贺喜

左起顺时针：向云、陈之财一家，范文芳与李铭顺，张奕恺与洪凌，白薇秀与戚玉武。（艺人IG）

新加坡艺人也在大年初一纷纷穿上应景的服饰，为关注他们的粉丝送上新春祝福。向云贴出一家四口的全家福，其他双双对对祝福粉丝的还有明星夫妻档李铭顺、范文芳，戚玉武、白薇秀，以及2022年订婚的张奕恺、洪凌。

台湾：周杰伦一家五口正面照首曝光

周杰伦、昆凌，以及三个宝贝孩子的正面照。（互联网）

“天王嫂”昆凌首度贴出一家五口的正面照影片，但为了孩子的隐私，在他们的脸上加上“墨镜特效”。影片中可听到周杰伦、昆凌一家人的原声说“新年快乐”。昆凌的发文写道“祝大家新年快乐！兔年平安顺心，鸿兔（图）大展！Good luck兔you。”

修杰楷、贾静雯与两个女儿的合照。（互联网）

明星夫妻修杰楷与贾静雯，以及咘咘和BO妞两个可爱女儿阖家向粉丝拜年，夫妻俩年初一各自在社媒晒出同组全家福。修杰楷祝大家“要数钱数到兔（吐）”，贾静雯则发文给粉丝送上吉祥话：“兔年好运连连。兔年幸福连连。未来的日子我们都要好好的！一起陪伴一整年啦！”

林青霞、江青与金星在巴黎相聚。（互联网）

68岁林青霞过年前就到巴黎度假，她在年除夕就贴出多张在当地的街拍照，大年初一则分享了与资深影后江青，以及主持人金星的团聚合照，并配文：“西施带着两个东方不败在巴黎跟大家拜年，祝大家吉祥如意”

欧阳娜娜（左二）的新年祝福因为少了“华人新年”几个字而挨轰。（互联网）

有“最美星二代”之称的欧阳娜娜在中国人气超旺，除夕在社媒贴出一家人穿得红彤彤的全家福合照，发文欧阳一家祝大家“+HAPPY NEW YEAR”（新年快乐）。照片温馨超喜气，想不到开春就惨被中国网民炮轰，指她的新年快乐少了“Chinese”一字，应该写“+HAPPY CHINESE NEW YEAR”（华人新年快乐）。

香港：冯德伦舒淇放闪 陈小春杨茜尧晒全家福

冯德伦贴出与老婆舒淇的合照放闪。虽然两人都戴着帽子和口罩，却仍然能从眼神中看出他们的新春好心情。舒淇在老公的贴文下回覆一个“爱心眼睛”的表情符号，两人的互动让粉丝们看了直呼好可爱。

左起顺时针：冯德伦与舒淇，陈小春、Jasper、Hoho及应采儿，周慧敏，杨茜尧与罗子溢一家四口。（互联网）

陈小春和应采儿结婚12年，育有两个可爱的儿子Jasper和Hoho。应采儿在22日罕见贴出一家四口的合照，并写下“祝大家兔年平安健康”。

杨茜尧晒出与老公罗子溢，以及两个宝贝孩子的合照，标示“#罗氏家族”，并发文：“恭喜发财，祝大家身体健康，心想事成，兔（吐）气扬眉。”

曾有“玉女掌门人”之称的55岁周慧敏驻颜有术，除夕分享一张没有修过图的“旗袍美照”。她透露，前阵子在收拾妈妈家时，翻到这一件有30年历史的新式薄纱旗袍，“开心穿上仍然合身，特意在过年时穿上与大家拜年”。

她也发文：“农历年又到了，大家都有机会和家人一起过吗？这几年，知道齐齐整整团聚是不简单的事，能够一起的，要非常珍惜和感恩。独自在外过节的朋友，也请你们不要感到孤单，希望我在这里能够陪大家一起过年。我祝福你们和家里的男女老幼与及小动物们都满有喜乐的心，平安健康。”

中国：聂远喜迎二宝 杨丞琳帮家婆做家务

聂远（右一）晒出全家福报喜，原来家里添了个新宝宝。（互联网）

在《延禧攻略》饰演皇上的聂远，大年初一报喜，贴出与演员老婆秦子越、女儿天天及新生宝宝的温馨合照，宣告二胎报到。照片中可见8岁大女儿抱着新生娃，但宝宝性别不得而知。

杨丞琳不只贴出与家婆的“合照”（左图），也晒出与李荣浩的合照。（互联网）

“中国媳妇”杨丞琳嫁给李荣浩三年，近年在中国生活，演艺重心也转往当地。杨丞琳除夕当天和婆家一起吃团圆饭。她难得晒出与老公的合照，以及自己在厨房洗碗的贤惠模样，照片中也可见家婆的背影。她卖嘴乖说“谢谢婆婆准备了一桌的年夜饭”。

她也发文说：“一家人和好友，能在年三十这天整整齐齐、举杯欢庆，那么这一年的奔波都值得了。”

韩国：崔智友安在旭晒儿女照

崔智友分享与女儿在2023年及2021年农历新年拍的对比照片。（互联网）

47岁韩流天后崔智友新年晒出和女儿在窗前的背影照，同时秀出2021年的合照作对比，可见她的女儿一眨眼就长大了。女儿穿上可爱韩服，让人好奇她的长相。崔智友2018年3月与小9岁的科技新贵结婚，2020年5月生下女儿“露雅”（音译），如今快满3岁。

韩国鼻祖男神安在旭首次公开一家四口的照片。（互联网）

51岁韩流始祖男星安在旭也在过年之际，通过《吴恩永游戏》节目首度公开一对儿女的照片，分享自己的幸福人生。安在旭2015年迎娶比自己年轻11岁的舞台剧演员崔贤珠，2016年喜获一女，2021年再添一子，凑成“好”字。他透露，儿子出生时正好是疫情很严重的时候，在家里育儿真的很辛苦，不过也难得能和孩子相处这么紧密。