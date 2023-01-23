击败“宇宙最强” 《猫山王》贺岁票房榜首

春节贺岁片票房比拼！榴梿王击败宇宙最强，梁志强除夕单日卖7万4000元，大年初一走势更猛，吸金25万7000元，贺岁单日票房夺冠!

今年亚洲贺岁片不少，最受瞩目的仍是票房瑰宝梁志强掌镜的《猫山王中王》、李国煌携手马国一哥林德荣参与投资的《发财联盟》、宇宙最强甄子丹亲自来新会粉丝的《天龙八部之乔峰传》，以及最后一分钟杀到的《流浪地球2》。

《猫山王》拍得具本地南洋风味，笑中带泪，被看好是贺岁片之冠，果然不负众望，在大年除夕（1月21日）当天通过34个拷贝出击，单日吸金7万4000元，大年初一更出现倍数增长，吸金25万7000元，两天票房累积33万1000元！

对于榴梿票房高高挂，导演梁志强语带喜悦接受《新明日报》访问：“谢谢大家对我的电影不离不弃的支持，大家都用行动来证明，榴梿本身就有很强大的吸引力，所以我选择了这个题材借力，哈哈哈！新马和全世界的榴梿爱好者，尤其是猫山王爱好者都特别多，这部电影就好像现在的NFT 一样，把全部榴梿粉丝集合起来，加上我们师徒三人，大家也应该是想念我们在一起很久了，再次谢谢大家！”

志强有感师徒三人携手，观众特别喜欢，从过去的几部电影就能看出端倪。

甄子丹挂帅《天龙八部之乔峰传》。

林德：《乔峰传》有信心破百万

居次的是由甄子丹挂帅的《天龙八部之乔峰传》，除夕单日通过32个拷贝放映，吸金5万；初一单日卖15万6000元，由于《天》早于本月16日出击，累计票房达42万，本地Clover Films老板林德说：“《乔峰传》有信心突破百万大关。”

甄子丹出任监制重新塑造的金庸笔下大侠乔峰，堪称宇宙最能“打”，以一敌百，直逼漫威超能英雄，粉丝若爱打戏，《乔峰传》绝对是“打到爽”之作！

刘德华主演《流浪地球2》。

《流浪地球2》位居第三

排第三的是吴京携手刘德华领衔主演的《流浪地球2》，大年初一才姗姗来迟，这部高素质的超级大片吸金力不容小觑，单日已卖11万，邵氏发言人星期一（23日）早上受访时说，《流2》片子来得急，无法做任何宣传，放映场数又少，却在一天卖座11万，真是感恩华迷与吴京迷捧场！

李国煌投资兼领衔的《发财联盟》，25个拷贝放映，除夕一天卖2万，初一票房卖8万6000元，累积票房13万，屈居第4。