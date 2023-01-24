实习记者视角采访王嘉尔粉丝会：40秒合照超现实

等三小时采访王嘉尔（Jackson Wang）的新加坡粉丝会，意外获得与他合照的机会，感觉超现实！

王嘉尔在2022年12月21日出席本地护肤品品牌Skin Inc举办的独家粉丝见面会“Jackson Wang Magic Man Exclusive Fanmeet in Singapore”。为捕捉在场粉丝的热情，我在上午11时就抵达位于远东广场的粉丝会现场，已经有百多名兴奋的粉丝等着入场。

王嘉尔原定中午12时亮相，随着时间逼近，已经可以感受到在场嘉宾和粉丝的兴奋心情。不料，主办单位传来王嘉尔行程延误的通知。看到在场等着见偶像的粉丝，我想起以前为了见偶像一面也曾日晒雨淋甚至站上8小时的经验，当时仍然觉得很值得。

按照原来计划，王嘉尔会先到会场二楼，媒体或有采访机会。之后他会在会场一楼，台上架起的遮帘背后，与每一名出席者合照。因为采访计划生变，前辈记者派我去跟王嘉尔合照，以洞悉遮帘后发生的事。

我是K-pop迷。听到能与小时候的偶像王嘉尔合照，心里既期待又紧张。排队等着合照，心情除了紧张，还夹杂着一些情绪。除了是粉丝之外，那天也是以实习记者的身份去采访，不料因为艺人行程延误，我在现场等了两小时多都还不见艺人的人影，开始觉得有些烦躁。加上自己是效率狂，觉得等待的时间没能够充分利用，因此感到可惜。但是，当知道有机会和王嘉尔合照，烦躁的心情似乎又平复了一点。此外，主办单位时不时会提供关于活动的最新消息，现场也准备食物饮料，所以几小时的等待没有想象中那么漫长。

眼看终于要轮到我合照，心情越来越紧张，但一上台，又比想象中淡定。我与王嘉尔对视，跟他说，“很高兴见到你”。他跟我保持眼神交流，主动跟我握手，说了一声“Yeah”。我站到他身旁合照，见识了人人称赞的王嘉尔“绅士手”。

与艺人童缤毓合照时展现“绅士手”的王嘉尔。 （童缤毓Instagram)

合照的整个过程只有大约40秒，一切发生得太快，我来不及消化那么近距离接触小时候的偶像的事实。我觉得，他跟我在镜头上看到的他一模一样！我曾在2014年在新加坡看了GOT7的演唱会。这一次这么近距离看到王嘉尔，觉得他好像成熟了，但还是一样帅气、一样有魅力。

很高兴时隔8年后，能够再次看到王嘉尔，还有机会与他合照。虽然现在没有太多时间关注偶像，但偶尔还会在社媒看到他的消息。采访这场粉丝会，看到那么多人支持他，让身为早期Ahgasae（GOT7粉丝名称）的我也感到非常自豪。这次采访，虽然等了很久才等到王嘉尔，我却有意外收获，也成为我当实习记者最难忘的回忆之一！