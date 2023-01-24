《想见你》柯佳嬿许光汉 过年不想见到工作伙伴

电影《想见你》的主角柯佳嬿和许光汉在视讯访问中，被《联合早报》问道“过年时最不想见到谁”，双双选择“避见”工作伙伴，也不想在新年期间接到工作相关来电。许光汉套用台湾歌手伍佰的歌曲“Last Dance”的歌词说：“所以暂时将你眼睛闭了起来……”言下之意，一看到工作上的人和相关来电就想把眼睛闭起来。

许光汉笑说：“我相信工作上的人也不想见到我们。也给他们休息，他们也很累，大家都觉得‘够了够了，让我们好好过个年’，所以不想见他们，也是为了他们好！”柯佳嬿打趣说，考虑把工作人员的手机号码放入拒接名单里。至于最想见的人，许光汉想见到家人，他因为工作，已经很久没跟家人面对面了。

“Last Dance”是剧集版和电影版《想见你》中至关重要的歌曲，它的旋律可带领人物穿越时空。戏里，这首歌反复播放，戏外的他们听到这首歌有什么感觉？许光汉先答道：“拍剧集和电影的记忆会瞬间跑一遍。”柯佳嬿说：“这首歌开启我们对《想见你》相关回忆的钥匙。”

台湾剧《想见你》在2019年推出，相隔两年推出电影版，此片在台湾票房报捷，2023年1月26日在本地第二波贺岁档公映。

剧集版很成功，问及当初接演电影有压力吗？许光汉说，剧集结局完美，当初接拍电影版，虽说期待，但也害怕受伤害。柯佳嬿则充满好奇，好奇一个已完结的故事会怎样发展。

《想见你》把两人的人气推向高峰。柯佳嬿说：“投入爱演完后，没有想到会获得那么大的回响，还有机会拍成电影。这一定会是我们生命中特别和珍贵的经历。”许光汉说：“这个作品会一辈子留在我们心里，是随时都会想起的一段日子。”

观众可在电影版《想见你》重温柯佳嬿（左）和许光汉的校服装扮。（嘉华院线提供）

电影风格烧脑 许光汉建议观众吃饱睡足

电影版延续烧脑风格，时空与人物线交错，观众或被“烧”到蒙查查，对演员来说也是考验。许光汉坦言，试过演到陷入空白，不清楚“我在哪，我是谁”，需要时间整理情节。

他建议观众，看戏前要吃饱睡足，以最佳状态看片。柯佳嬿指出，如果看了剧集版，电影里的时间轴和逻辑会较好上手。

谈到片中最难忘的一场戏，他们选择道别戏。柯佳嬿说：“选择这场戏的主因是，因为环境嘈杂，整场戏的声音不能用。我必须重新配音，所以又得重新哭一遍。”

不担心台版被比较 柯佳嬿期待看到韩版

翻拍《想见你》的韩剧《走进你的时间里》日前发布首张剧照。韩版由安孝燮、全汝彬、姜勋主演，预计2023年第三季度推出。许光汉相信，韩方能拍出令人惊喜的版本。柯佳嬿说：“很期待看到韩国版本，感觉会很特别。”他们不担心台版和韩版被拿作比较，只觉得作品被翻拍是一件开心的事。

两人之后会到韩国与《想见你》粉丝见面。许光汉说：“剧集版获得韩国粉丝喜爱，我们真的很开心，但当时疫情严峻，没有机会能好好答谢粉丝，这次用见面的方式回馈他们。”柯佳嬿说，剧集在韩国获得回响是预料之外的事，“这次有机会过去韩国，有作品可以跟海外的见面蛮让我期待的。”

随着电影推出，《想见你》正式告一段落？柯佳嬿笑说：“应该差不多了！虽然我经常开玩笑说，该不会通知我们演舞台剧吗？”

许光汉说：“电影版是给剧集观众的完美礼物。感觉上，停在这里是非常好的结尾。”