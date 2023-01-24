第一次派红包，谢俊峰有压力，林慧玲好兴奋。

这两位本地艺人2023年农历新年都第一次派红包，他们与《联合早报》分享心情。

谢俊峰不清楚红包“行情”

谢俊峰2022年1月与网红曾敏结婚，他在结婚一周年当天在IG发文，“今年要开始派红包了”，贴文底下不少朋友留言向他讨红包，也有人催他快点生个宝宝，把红包要回来。

谢俊峰依循习俗，即新婚夫妻在结婚第一年不用派红包，所以今年才开始派。他说：“第一次派红包当然很开心，可以给亲戚朋友送上祝福和好运。但压力也挺大的，因为我不知道现在的‘行情’，要包多少，我们家的亲戚也多，我怕漏掉一些亲戚的孩子，如果漏掉会不好意思。”他准备了多几个红包，因为今年拜年不限制访客人数，会见到比较多亲戚。

除了上网查看红包“行情”，他回想亲戚给他的红包，“就以那个数目为参考，包给亲戚的孩子，我记得以前最少8块钱，我肯定给多过8块钱。”

开始派红包，也表示不能再收红包，对此，谢俊峰说：“不会失望，因为自己年纪也比较大了，是时候‘回派’红包了。以前总有人问我几时结婚，我现在了解他们的心情，他们是在想，你结婚了我就不用给你红包嘛！哈哈！”

会派电子红包吗？谢俊峰说：“有考虑，因为环保。最重要还是看对方，如果对方比较传统，觉得电子红包没有诚意，那还是派传统红包。”

谢俊峰和太太在新家过农历新年，他说两人以简单的方式布置，没有太多新年摆设，就放了一些柑和零食，亲戚朋友来拜年的时候可以吃。

林慧玲：派红包是福气

林慧玲2022年11月办婚礼，她虽然听说结婚第一年不用派红包，但还是决定派。她说：“我觉得派红包是一件很幸福的事情，是福气，之前我只给长辈红包，今年带着非常兴奋和开心的心情派红包。”

至于不能再收红包的心情，她先叹了一声“哎”，接着笑说：“其实二三十岁时收红包，心情还是愉快的，后来到了30几岁，表弟表妹都结婚了，舅舅阿姨们给我红包时的表情是，‘几时到你啊？’我就开始不好意思了。所以今年终于可以派红包，我很开心。”

往年给长辈红包，林慧玲都会到银行换新钞票，今年更是不例外。她说在银行排了一个半小时，但这是一份心意，所以不介意。

林慧玲透露，先生的家庭不大，但她自己亲戚很多，表兄弟姐妹和他们的孩子加起来20多人，所以准备了不少红包。

至于红包“行情”，她说保密，但会问哥哥和妹妹包多少，她解释：“我觉得大家要给一样的数目，因为不希望小朋友们比较哪个叔叔阿姨给的比较多。其实红包里的钱是一个祝福，数目不重要。”