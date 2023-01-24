《黄金巨塔》故事接地气 角色门内门外两个样

黄金巨塔

8频道，每逢星期一至五晚上9.00，也可上meWatch观看，

今天（24日）暂停一集

接棒《遇见你，真香！》的本地贺岁剧《黄金巨塔》，故事环绕住在大牌88租赁组屋的居民。小市民的故事接地气，适合新春氛围，剧种是电视台十拿九稳的。过去题材相近的本地剧中，2008年《一房半厅一水缸》和1998年《钢琴88》让我记忆犹新。这两部剧也聚焦一栋组屋里的居民。看来，这类故事相当对我的口味。

有人的地方就有故事。一栋组屋，家家户户，每个四方格里酝酿着故事，敞开大门一个样，关起门或许又另一个样。在meWatch平台看到第八集，觉得《黄金巨塔》把这些“开门”和“关门”的故事描绘得不错。

洪慧芳扮演被儿子家暴的角色。（新传媒提供）

比如洪慧芳和徐鸣杰诠释的母子故事。儿子有躁郁症和暴力倾向，母亲被暴打默不作声，谎称身上的伤因不慎跌倒所致，还常常听街坊说“你的儿子很孝顺”这种话，可谓冷暖自知。个人对这段故事的发展感兴趣。

角色立体演员“发光”

故事中心在“嘟嘟嫲”金银姬（金姐）与“孙子”陈泂江、吴劲威，以及“梅有勇”姚彣隆与“女儿”何盈莹、林昭婷两家人身上，再从中心延伸至其他角色。

可取的是，每个角色立体，各有清晰的记忆点，仿佛聚光灯照到了谁，谁就是主角。不像一些国内外的剧中，只将光芒聚焦在主角身上，旁人的故事总含含糊糊。

我想为金姐鼓掌。她的戏份非常多，把“嘟嘟嫲”掌握得很生动。我曾走访《黄金巨塔》的片场，跟金姐聊过几句。她给我看当日的拍摄行程，纸上密密麻麻的都是她的戏，我以为只是当天的事，看来不是。

陈泂江演绎的破产男“刘光明”跟我想象的不太一样。刘光明一心想挤入上流社会圈，隐瞒身世背景，我以为是处心积虑的反派角色，殊不知挺正派的，还有点可怜，不知会不会在后面的故事中黑化？我有私心，喜欢看陈泂江诠释阴暗的角色，如他在5频道演绎的连环杀手“Derek”。

“刘光辉”这个角色适合吴劲威，仿佛量身定做。他在过去的作品中说中文对白时会出现不太自然的“齿”音，这次得肯定他的进步，相信下了一番苦功。

姚彣隆（左）剧中上演“醉爸”，邂逅“疯婆子”林湘萍。（新传媒提供）

何盈莹的表现有让我眼前一亮。原以为她只适合扮演刁蛮千金，如她在《黑天使》的角色，但她把刻苦耐劳、勤俭持家的长女角色刻画得平稳有力，撑得起场。何盈莹的演出，让我想到台湾偶像剧《流星花园》里的“杉菜”大S。“醉爸”姚彣隆的演技不在话下，“妹妹”林昭婷也把网红角色演得生动。

林湘萍“回归”装疯卖傻

林湘萍2019年后暂停拍戏，相夫教子，2023年终于有新作。既然是“回归作”，观众自然有要求和期待，还好，所端上的不是沉闷的角色。她饰演的“丽莎”挺有意思的，有情有义，被迫装疯卖傻。

陈政序的角色楚楚可怜，想sayang（疼爱）他一下。他的表演中，有一些表情可更精准，但那场看着母亲送的仙人掌，再看向空荡荡的床的戏，有触动到我。或许当中的思念之情，蕴含陈政序在戏外的真感觉。

扮演名门千金“Kerin”的周智慧戏份不算多，但登场就相当亮眼。周智慧是2016年新加坡环球小姐冠军，外形条件好，戏也不错，有望在娱乐圈走得更远。

2023超级巨星红白艺能大赏抢先看／2023超级巨星红白艺能大赏

Hub都会台（星和Ch825）下午4.00／4.30

主持：黄子佼、陈明珠、黄宣。华丽卡司旋风登台，铆足全力联手出击，“红白”邀你一起团圆观赏。

白色强人II （首播）Big White Duel 2

娱家戏剧（星和Ch855）晚上8.00

主演：郭晋安、马国明、陈豪、胡定欣。公营医院龙头明成北医院于院长杨逸滔（郭晋安饰）、副院长唐明（马国明饰）统领下，核心部门神经外科、心胸肺科、急症室，谱写着拯救生命的医患故事。

太极2：英雄崛起 Taichi Hero

Hub都会台（星和Ch825）晚上10.30

主演：袁晓超、梁家辉、彭于晏。延续上集剧情，陈家沟内忧外患仍一触即发。失踪多年的陈家长子栽秧，突然带着媳妇允儿现身，并以高深莫测的武功震慑众人。

沙丘瀚战 Dune

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

在遥远的未来，被称作沙丘的沙漠星球厄拉科斯是全宇宙最珍贵资源“香料”的唯一产地，它能延长人类寿命，拓展心灵能力，还是星际旅行必备的物资。天赋异禀的少年保罗阿特雷德斯（Timothee Chalamet饰）与父母前往宇宙最危险的星球，各方势力为争夺珍贵资源纷纷加入战场，保罗开启惊心动魄的冒险。