林志颖伤后首次正面出镜 同条裤子穿12年引热议

台湾男星林志颖去年7月发生严重车祸，造成右手骨折、颅内出血及轻微脑震荡、右侧气血胸，经历多次手术后返家休养，努力复健。他近日为品牌拍摄贺年视频，视频中他看起来与过往没什么差别，穿着蓝色车手服看起来神采奕奕。

林志颖星期五（20日）在社媒分享他与全家人旧地重游印度尼西亚巴厘岛的照片。他同时晒出2011、2017、2018及2023年在沙滩上的背影照，前3次他与大儿子Kimi面向大海，今年的照片则多了2015年出生的双胞胎儿子Jenson及Kyson，非常温馨。Kimi如今已经和爸爸差不多高。

有趣的是，不少网民放错重点，将目光聚焦在林志颖所穿的沙滩裤疑似是同一条。有粉丝在脸书问及康复情况，还笑言“短裤很耐穿”，钓出林志颖亲切回应：“肉有长了一些，裤子穿起来还太大，腰围反折穿起来”，间接证实了网民对“同一条裤子”的猜测。

林志颖回应粉丝留言。（截自脸书）