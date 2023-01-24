春节鱼生 唐琥敢捞不敢吃

装了义肢“步步惊心”，担心摄取过多糖分，唐琥叔在农历新年鱼生敢捞不敢吃！

由于渴望像正常人一样行动自如，唐琥叔在两个多月前已装上义肢，然而事情并不如他想象中简单，穿上义肢后，他又面临另一个难题：“义肢材质比较重，加上我年纪大了皮肤变薄，穿上义肢走动，只要一摩擦，就容易破皮流出血水，医生担心我的脚又受到感染，叮咛我暂时还是别穿（义肢）啦。”

凡事安全第一，唐琥叔不敢轻举妄动，“况且，穿义肢走路也需要适应，暂时也走不远。”

他以段伟明为例：“他60岁左右，人瘦体轻，我不一样，我肥胖、体重又很重，一切都得特别小心。”

段伟明探望 教他操作轮椅

同样因患有糖尿病伤口感染，被逼截肢，唐琥叔说同病相怜的段伟明最近探望：“他教我操作轮椅，比如怎么跨过门槛，他身子瘦弱，透露运力时也跌了几次，我不敢随便尝试，这把年纪一跌下去会很危险！”

辅导员建议唐琥使用电动轮椅，方便出入，不过，唐琥叔自嘲使用电动轮椅时，要向左朝右、往前还是向后，一切都得重新学。

捞鱼生是本地春节习俗，捞个风生水起、盘满钵满，春节欢悦，亲人上门拜年，唐家很热闹，唐琥叔也陪着一起捞鱼生喊“发啊”，虽然使劲动用筷子一捞再捞，但鱼生他却未入一口！

唐琥叔说：“鱼生的糖分很高，还是算了（有哪些喜爱吃的过年食物你都忍痛戒了?）有啊，像喜欢的肉干、黄梨塔，已经很少吃，还有虾啦、烧鸡烧鸭、鲳鱼，也不吃了，怕胆固醇高，大鱼大肉不能吃。”

清淡才是王道，唐嫂为照顾唐琥叔的健康，烹煮由炸豆腐、大蒜青菜炮制的“遍地黄金”给他吃，不过春节吃好料，唐琥叔也为亲人添了鲍鱼大快朵颐。

体恤行动不便 上门取镜 电影团队还送红包及肉干

伟明截肢后，仍有片约上门，被问起，唐琥叔表示他获邀上节目，却已婉拒，“我说不用找我啦，我都已经退休，找我上节目，又要安排车子来载送，太麻烦了！”

不过，唐琥叔不久前拍了电影《本地姜最辣》：“知道我行动不便，团队亲自上门来拍一个镜头，又送肉干、又送柑，还包了个红包给我，真是太客气了……”令唐琥叔盛情难却的，是暖心。