陈邦鋆台北过年：新加坡过春节气息较浓

陈邦鋆今年在台北过年，体验台湾春节的差别。

往年几乎都会在新加坡过年，今年陈邦鋆选择在台北过春节，他接受《新明日报》访问时坦言在台湾过年，有点担心父母会觉得孤单，“不过应该还好。”

“之前有寄了两个礼包回去给新加坡的亲戚，包括春联、过年的装饰品、小礼物和零食等。”

他也分享新加坡和台湾庆祝新年的差别，“在新加坡过年只有两天假期，但是台湾有九天的假期，小年夜开始大部分的店家也已经休息了，所以相比之下，农历新年对台湾来说是个很盛大和重要的日子。”

但邦鋆表示，新加坡的过节气息会比较浓厚，“大家都会去亲戚朋友家串门子拜年，但台湾比较没有这样的习惯。”

对于台湾人如何过节，成长于台湾的庞蕾馨，也就是陈邦鋆的老婆解释：“其实蛮多台湾人北漂，从南部到台北工作，一年里面能比较长时间留在家里（台湾南部）可能只有过年期间的这个长假，所以他们就会趁这个机会待在家里陪家人。”

派红包的习俗也有别，“在台湾，有工作的人就会包红包给小孩和父母；而在新加坡就是已婚的人包给未婚的。”

庞蕾馨近期也在社媒分享与孩子一起阅读《年兽来了》这本书，陈邦鋆表示，在日常生活中都会和孩子分享传统的习俗，“但其实也还好，并没有太过注意，不过还是会除旧迎新，清理一下房子、换新床单等。我的老婆就会准备年饼年菜。”

台湾人环保意识强

陈邦鋆近期也在IG分享如何在过年期间做环保，他表示台湾人的环保意识很强，“我们都有把环保融入生活习惯，比如出门时会自己带袋子、在外用餐也会带自己的餐具。另外，大家也会做垃圾分类，在丢垃圾时就会把软塑胶、纸张、瓶罐分类弄干净再回收。”

至于如何做好环保，邦鋆认为一步一步做起，慢慢将环保变成生活习惯的一部分最重要，“可以从出门时在包包里放一个环保袋开始做起，这样就能慢慢养成不用塑料袋的习惯，之后可能可以自己带餐具，久而久之环保就会变成一种生活习惯。不要把环保弄得太复杂、太难，因为这样很难将其融入生活。”

陈邦鋆不久将回来新加坡拍方言家庭爱情剧，“大约会在2月中或2月底回来，主要的对手演员是林湘萍。”