被指拖欠薪金 古天乐电影公司发律师信反驳

港星古天乐除了演戏外，也同时经营“天下一”电影公司，每年都推出许多电影作品如《明日战记》《饭戏攻心》《阖家辣》等。但公司却被新锐导演控诉欠薪，双方的合约纠纷在星期一（23日）闹上台面。

香港编剧权益联盟脸书星期一（23日）发文称，“编剧权益联盟去年接获电影项目《纸皮婆婆》的编剧兼导演任侠求助，发现该片的制作公司天下一在处理编剧费、编剧合约、及金马创投百万首奖的奖金分配上涉及严重不公。任侠作为《纸皮婆婆》的主要编剧，不但被排除于编剧合约之外，编剧费更被拖欠超过3年，最终须由联盟协助追讨。”

香港编剧权益联盟表示：“对天下一而言，《纸皮婆婆》可能只是几百个项目中的其中一个，但对任侠而言，却是他辞去全职长工，投放了超过4年努力的心血之作。然而，我们与天下一代表磋商过程中，不但未能在继续发展《纸皮婆婆》一事上达成共识，甚至有被拖延消磨、敷衍推搪的感觉。一部本意控诉社会不公义的电影，却制造了另一场不公义，何其讽刺。”

香港编剧权益联盟最后诉求，希望和“天下一电影制作有限公司”的老板、同时贵为香港电影工作者总会会长的古天乐直接对话，完满解决《纸皮婆婆》一事。

对此，“天下一”星期二（24日）在脸书公开律师信内容称任侠的编剧费早已发出，并列出金马创投百万首奖奖金的细节，最后更要求对方就文章引发的恶意虚假陈述和诽谤言论公开道歉，以正视听。