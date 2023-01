杨紫琼凭《天马行空》成首名入围奥斯卡影后的华人女星

第95届奥斯卡奖入围名单出炉,60岁的马来西亚华裔女星杨紫琼凭借电影《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)获提名影后,她也是首名角逐奥斯卡影后的华人女星,将与《塔尔》(Tar)的Cate Blanchett(姬蒂班查)与“The Fabelmans”(暂译《造梦之家》)的Michelle Williams(蜜雪儿威廉丝)等人一较高低。

杨紫琼是大热突围,她较早前已凭华人导演关家永与美国导演Daniel Scheinert(丹尼尔舒奈特)所编导的这部喜剧冒险动作片《天马行空》,拿了多个影后奖座,包括最重要的奥斯卡前哨美国国家评论协会奖(National Board of Review)影后,以及金球奖音乐喜剧类最佳女主角奖。杨紫琼在《天马行空》饰演的美国华裔师奶蜡烛两头烧,在自家洗衣店忙进忙出,家人又状况百出。丈夫突然自称来自另一个宇宙,有听没懂的她随后陷入多重宇宙大乱斗,肩负拯救世界的使命。

《天马行空》也入围多个奖,包括Stephanie Hsu(史蒂芬妮·许)与Jamie Lee Curtis(杰米李柯蒂斯)的女配角奖,最高荣誉的最佳电影奖与最佳导演奖等,风头很健。

奥斯卡史上有多名拥有亚裔血统的女星曾获得影后头衔,包括《欲望号街车》(A Streetcar Named Desire)的Vivien Leigh(费雯丽)等。《游牧人生》(Nomadland)的华人导演赵婷、《断背山》等片的李安则曾获得奥斯卡最佳导演奖等。

第95届奥斯卡颁奖典礼将于本地时间2023年3月13日,在美国洛杉矶杜比剧院举行。