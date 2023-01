汤唯与奥斯卡无缘 “猫王”争影帝

汤唯主演的韩国电影《分手的决心》(Decision To Leave)无法跻进第95届奥斯卡的最佳国际电影奖,今年亚洲片在此项目零收获。

日本电影《在车上》在第94届奥斯卡勇夺最佳国际电影奖,大家也期待汤唯的《分手的决心》有机会入围,因为它之前打入了最佳国际电影奖的15强,但运气没有跟着汤唯的电影,最终角逐这奖项的五部片是德国的《西线无战事》(All Quiet on the Western Front)、阿根廷的《阿根廷,1985》(Argentina, 1985)、比利时的《亲密》(Close)、波兰的“EO”与爱尔兰的《夏日悄悄话》(The Quiet Girl)。

本地土生土长的音效师李爱玲参与的好莱坞片《巴比伦》(Babylon)虽打入最佳音效的15强,不过也与最终的入围擦肩而过;被看好的Brad Pitt(布莱德毕特)也没有凭《巴比伦》入围男配角奖,入围的是《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)的关继威等人。《巴比伦》入围三奖——最佳原著音乐、最佳服装设计与最佳制作设计奖。

51岁的亚裔演员关继威在《天马行空》饰演杨紫琼的丈夫,他是童星出身,曾演出Steven Spielberg(史提芬司匹堡)1984年所导的《夺宝奇兵之魔宫传奇》(Indiana Jones And The Temple Of Doom),也到台湾拍过电影《糊涂妙贼小神偷》等,但星途不顺遂,转行担任幕后特技指导与助理导演,最近几年才重回银幕前。

《天马行空》共入围11项奥斯卡,除了关继威获提名男配角、杨紫琼获提名最佳女主角,关家永与Daniel Scheinert(丹尼尔舒奈特)也入围最佳导演与最佳原著剧本奖等。关家永于美国马萨诸塞州长大,父亲是香港人,母亲是台湾人,从小在家中以粤语、华语及英语沟通,所以《天马行空》的对白掺杂了多种语言包括英语等。关家永与丹尼尔舒奈特将与《造梦之家》(The Fabelmans)的史提芬司匹堡等人角逐最佳导演奖。

在《猫王艾维斯》(Elvis)演出“猫王”的美国帅哥演员Austin Butler(奥斯汀巴特勒),将与《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)的Colin Farrell(柯林法洛)、《我的鲸鱼老爸》(The Whale)的Brendan Fraser(布兰登费雪)、《余晖时光》(Aftersun)的Paul Mescal(保罗麦斯卡)和《生之欲》(Living)的Bill Nighy(比尔奈伊)争影帝。《我的鲸鱼老爸》的亚裔美国女星周洪则入围最佳女配角奖。

“阿汤哥”Tom Cruise(汤姆克鲁斯)主演的《捍卫战士:独行侠》(Top Gun: Maverick)全球口碑与票房叫好,共入围六奖,身为制作人之一的阿汤哥也有机会角逐最佳电影奖。好莱坞猛片《阿凡达:水之道》(Avatar: The Way of Water)则入围四奖,包括最佳电影等。

第95届奥斯卡颁奖典礼将于本地时间2023年3月13日,在美国洛杉矶杜比剧院举行。