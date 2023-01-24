汤唯与奥斯卡无缘 “猫王”争影帝

汤唯主演的韩国电影《分手的决心》（Decision To Leave）无法跻进第95届奥斯卡的最佳国际电影奖，今年亚洲片在此项目零收获。

日本电影《在车上》在第94届奥斯卡勇夺最佳国际电影奖，大家也期待汤唯的《分手的决心》有机会入围，因为它之前打入了最佳国际电影奖的15强，但运气没有跟着汤唯的电影，最终角逐这奖项的五部片是德国的《西线无战事》（All Quiet on the Western Front）、阿根廷的《阿根廷，1985》（Argentina, 1985）、比利时的《亲密》（Close）、波兰的“EO”与爱尔兰的《夏日悄悄话》（The Quiet Girl）。

本地土生土长的音效师李爱玲参与的好莱坞片《巴比伦》（Babylon）虽打入最佳音效的15强，不过也与最终的入围擦肩而过；被看好的Brad Pitt（布莱德毕特）也没有凭《巴比伦》入围男配角奖，入围的是《天马行空》（Everything Everywhere All At Once）的关继威等人。《巴比伦》入围三奖——最佳原著音乐、最佳服装设计与最佳制作设计奖。

51岁的亚裔演员关继威在《天马行空》饰演杨紫琼的丈夫，他是童星出身，曾演出Steven Spielberg（史提芬司匹堡）1984年所导的《夺宝奇兵之魔宫传奇》（Indiana Jones And The Temple Of Doom），也到台湾拍过电影《糊涂妙贼小神偷》等，但星途不顺遂，转行担任幕后特技指导与助理导演，最近几年才重回银幕前。

《天马行空》共入围11项奥斯卡，除了关继威获提名男配角、杨紫琼获提名最佳女主角，关家永与Daniel Scheinert（丹尼尔舒奈特）也入围最佳导演与最佳原著剧本奖等。关家永于美国马萨诸塞州长大，父亲是香港人，母亲是台湾人，从小在家中以粤语、华语及英语沟通，所以《天马行空》的对白掺杂了多种语言包括英语等。关家永与丹尼尔舒奈特将与《造梦之家》（The Fabelmans）的史提芬司匹堡等人角逐最佳导演奖。

在《猫王艾维斯》（Elvis）演出“猫王”的美国帅哥演员Austin Butler（奥斯汀巴特勒），将与《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）的Colin Farrell（柯林法洛）、《我的鲸鱼老爸》（The Whale）的Brendan Fraser（布兰登费雪）、《余晖时光》（Aftersun）的Paul Mescal（保罗麦斯卡）和《生之欲》（Living）的Bill Nighy（比尔奈伊）争影帝。《我的鲸鱼老爸》的亚裔美国女星周洪则入围最佳女配角奖。

“阿汤哥”Tom Cruise（汤姆克鲁斯）主演的《捍卫战士：独行侠》（Top Gun: Maverick）全球口碑与票房叫好，共入围六奖，身为制作人之一的阿汤哥也有机会角逐最佳电影奖。好莱坞猛片《阿凡达：水之道》（Avatar: The Way of Water）则入围四奖，包括最佳电影等。

第95届奥斯卡颁奖典礼将于本地时间2023年3月13日，在美国洛杉矶杜比剧院举行。