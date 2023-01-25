包勋评李昌荣林茜茜虎年表现猛 被看好“兔”飞猛进

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虎年本地一些艺人演艺事业做出成绩，包括重新出发的包勋评，综艺、电影两头吃的林茜茜，以及凭借短片《烟熏到了眼睛》在海内外得奖的新锐导演李昌荣。包勋评当男一的电视剧《家人之间》今年会推出，也在洽谈戏剧作品；李昌荣即将带着《烟熏到了眼睛》到有“短片康城”之称的克莱蒙费朗国际短片电影节参赛；林茜茜今年会推出与时装品牌合作的产品，也希望扩大主持范围。三人都被看好兔年会兔（突）飞猛进。

包勋评盼40岁前走出新加坡

包勋评一连拍摄旧东家新传媒的三部戏，《过江新娘——你好，梅芳草》《遇见你，真香！》都在虎年播出，《家人之间》预计是今年。他是《家》的男主角，他说：“第一次在黄金档的剧当男主角。特别感谢监制和新传媒再给我这个机会。”包勋评虎年在陈哲艺监制的电影《花路阿朱妈》中演出洪慧芳的独子；此外也到欧洲直播带货，销售成绩斐然。

帅气的包勋评在艺人王伟良所开的咖啡屋接受《联合早报》访问时说，边拍戏边做直播很累，担心两头不着岸，接下来将好好规模，免得累坏自己，他打趣说：“赚了很多钱没命花也不行。”直播是他尝试的新领域，他说：“与当主持差不多，我知道观众要什么。直播是我与粉丝互动的机会。”

包勋评在义安理工学院念书时是学广播，原想当广播员，但因外形太好成了演员。32岁的包勋评希望40岁前能走出新加坡，不计较任何角色和平台，可以演电视剧、网络剧、微电影和电影等。他希望有机会到中国发展，因为他曾在北京电影学院进修一个月，上了中国一级演员冯远征的演技课，“从很基本的发声到表演，获益良多”

他说若到外地发展一定要加强语言，“在当地，语言的氛围很不同，能吸收得比较快。”他也认为平时得多看戏剧作品来提升自己。

他说以前像温室小花，没尝试走出舒适圈，“妈妈很疼我，在家衣食无忧。2020年我搬出来住，什么都要学，晒衣服要看天气，牙膏完了要自己买，更加独立了。以前没走出舒适圈，也是因为我不敢不工作，我出身小康之家，须要补贴家用。”

感情随缘

包勋评有好多粉丝，有师奶粉丝要记者问他：“什么时候结婚？”他说感情既来之则安之，“不勉强，把当下的事做好，一切随缘。我还年轻，不急，想去海外闯荡一定要专注，有了事业也是对自己的交代，我不希望年老时才来后悔，然后说本来……”他强调最不喜欢说“本来”这两个字。

李昌荣希望有机会到中国拍戏

李昌荣希望再累积一点短片经验，以为拍长片做准备。（龙国雄摄）

李昌荣去年的短片《烟熏到了眼睛》表现亮眼，在新加坡国际电影节获“最佳新加坡短片奖”，金鸡海峡两岸暨港澳青年短片季夺短片导演奖，也曾在釜山国际电影节、台湾高雄电影节竞赛，并将到法国竞赛。他表明拍的短片都是发自内心想拍的，不会迎合观众的口味。

未来一年，他说让《烟》继续跑影展，“短片可以跑一年。”他希望再累积一点短片经验，以为拍长片做准备。

包勋评在北京进修时认识了当时在北京电影学院念电影的李昌荣，李昌荣看到包勋评的话剧演出感到惊艳，“他是唯一的外国演员，在人生地不熟的地方也表演得很好，完全没有套路，我觉得他进修后突飞猛进。”两人自北京回来后保持联系，也探讨未来合作的可能性。

包勋评在北京看到李昌荣的短片《萍水相逢》也惊艳不已，还对他说：“你别回新加坡发展了！”

巧得很，李昌荣也希望未来有机会到中国拍戏。他毕业回新后原想再赴中国，无奈疫情打乱了计划。他说：“出去闯要趁年轻，我还年轻不怕失败。”

虎年收获多 林茜茜希望兔年表现会更好

林茜茜兔年计划很多，包括和时装品牌合作。（档案照）

林茜茜去年的作品有《遇见你，真香！》《医生不是神》和梁志强电影系列《女兵外传》等，她与陈彦维和饶梓杰主持的YouTube频道“怪咖”成立一年即入选视频网站YouTube 2022年10大新加坡创作者。单曲“I Am XiXi”一推出也话题十足，直播带货实境秀《谁是带货王》更捧走“带货王”头衔，风头很健。

林茜茜非常满意在虎年的表现，她说：“有很多突破，如演出《女兵外传》系列，很耗体力，我做到了。‘I Am XiXi’有大尺度的挑战，跳舞与穿得比较性感一些，超越自我。《谁是带货王》得冠。虎年的过程与成绩让我惊讶但也很享受，过得开心与充实，也让我觉得自己可以做得更多，希望兔年的表现会更好，让大家看到更不一样的茜茜。”

她说兔年计划很多，“我喜欢时装，希望时装方面有新的突破。目前在与一个大家都很熟悉的品牌讨论合作，5月到7月之间应该会推出产品。再来希望接到更多的戏剧演出，挑战更多的角色，也扩大主持范围。”

“I Am XiXi”衣着性感是大突破，谈到接下来的突破，她说：“有可能来个饶舌或瑜伽。大尺码女生不一定要框在自己舒服的一些小小动作的表演里，很多时候要突破自己，希望也能激励到其他对自己比较没有信心的人，只要再努力一些，跨越自己的舒适区，你会感到惊喜。”

感情上会主动出击

林茜茜曾想过28岁结婚。感情上是主动的女生吗？她说会暗示喜欢的男生，“如果他没有意思，我不勉强。感情上我会主动，毕竟我已35岁，不想浪费时间搞暧昧。”她欣赏话不多，但有深度的男生，“希望我们的对话是有智慧的。我喜欢挑战，有深度的沟通方式或谈话会吸引到我，我喜欢聪明的男生，带点幽默感就可以，因为我本身很幽默，哈哈哈。”