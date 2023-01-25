金莓奖提名名单公布 汤姆汉克斯“双料”入围 范冰冰以两片角逐最烂女配角奖

（综合讯）奥斯卡金像奖的入围名单于本地时间24日晚公布，第43届金莓奖（Razzie Awards）照传统率先公布入围名单，结果美国一代性感女神玛丽莲梦露（Marilyn Monroe）的Netflix传记电影《金发梦露》（暂译，Blonde）以八项入围领跑。

《金》除了获最烂影片、剧本、导演及男配角提名之外，亦获最烂重拍／抄考／续集等奖项提名。不过在片中饰演梦露的“邦女郎”古巴女星Ana de Armas（安娜德阿玛斯饰）则不获提名。

《金发梦露》以八项入围领跑，然而在片中饰演梦露的安娜德阿玛斯则不获提名。（互联网）

仅次于《金》的是由美国饶舌男歌手Machine Gun-Kelly（MGK）自编自导自演的喜剧《早丧好》（暂译，Good Mourning），影片获七项提名。其中MGK更一人获最烂男主角、银幕拍档、导演以及剧本四奖提名。

除了MGK之外，最烂男主角还有金像影帝Tom Hanks（汤姆汉克斯），他分别凭《木偶奇遇记》（Disney's Pinocchio）及《猫王艾维斯》（Elvis）获最烂男主角及男配角“双料”提名。《木偶奇遇记》共入围六奖，包括最烂影片等。

金莓奖入围常客Jared Leto（杰瑞李透）和Sylvester Stallone（史泰龙）也有份争影帝，前者凭超级英雄烂片《魔比斯》（Morbius）入围。

至于最烂影后方面，Bryce Dallas Howard（布莱丝达拉丝豪沃）凭烂片《侏罗纪世界：统霸天下》（Jurassic Park: Dominion）争奖。

中国女星范冰冰卷入逃税风波被封杀后，转攻海外复出，却以参演的两部英语片《国王的女儿》（The King's Daughter）、《355：谍影特攻》（The 355）入围最烂女配角奖，与《355》拍档Penelope Cruz（佩妮洛普克鲁兹）等争奖。

范冰冰以《355：谍影特攻》入围最烂女配角奖。（互联网）

金莓奖成绩将于3月12日揭晓。