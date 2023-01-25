黑客也是偷窥者 悬疑情欲剧尺度大

偷窥狂小姐 Lady Voyeur

可在Netflix观看

2023年1月在Netflix上架的R21电视剧《偷窥狂小姐》（Lady Voyeur），情欲戏不输好莱坞情色片《格雷的五十道阴影》（Fifty Shades Of Grey），只不过《格》是电影，《偷》是10集的巴西迷你电视剧，这部电视剧附有中文字幕。

《格》的特色是男女主角不断地翻云覆雨，《偷》的女主角虽也有激情戏，不过她更爱偷窥邻居与不同人上床。

激情戏处理不输《格雷》

《偷》刻画米兰达（Debora Nascimento，丹博拉纳西门托饰）是一个无法控制自己的偷窥者和熟练的黑客，总是通过先进的偷窥仪器从自家窗户偷看对面邻居——妓女克莱奥（Emanuelle Araujo，艾曼纽埃拉阿劳霍饰）的卖淫生活。有一天克莱奥敲开了她的大门，要米兰达在她去旅行时住进她的家以照顾她的狗。就这样，米兰达的命运永远改变了，她遇到了梦中情人（Nikolas Antunes，尼古拉斯安图内斯饰），也卷入谋杀调查中。

《偷窥狂小姐》的安图内斯（左起）把丹博拉介绍给罗德里格斯以为后者处理电脑事宜。（Netflix提供）

《偷》剧情的特色是反转再反转，但不会乱。剧情包括命案、遇到梦中情人都集中在第一集，后来的集数则慢慢地交待故事发展，后两集谜底大解开。《偷》第一集女主角常偷窥克莱奥“接客”，克莱奥与帅哥嫖客的激情戏处理得不输《格雷》。《偷》最大卖点也是媲美波兰18禁电影《禁室365天》（365 Days）系列的情欲场面。除了让人血脉偾张的情欲戏，《偷》也充满悬疑，例如米兰达突然接获克莱奥的求救，并按照后者的指示前去一个神秘的地方，结果惨遭弄晕，醒来发现自己遭五花大绑，还撞到另一起命案。她在第三集出现破碎记忆，一直想拼凑出这些离奇事件的来龙去脉。

波兰电影《禁室365天》大胆情欲戏引起不少话题。（互联网）

《偷》人物有许多的秘密，所以剧情在任何时候都不缺乏紧张或刺激感，也出现许多大尺度画面包括多P性爱派对、冰块划过裸体，甚至将蜂蜜淋在肌肤上并慢慢舔舐挑逗。《偷》适合爱看惊悚、爱情、情色与犯罪推理片的成熟观众。特别强调“成熟”，因为影视分级是R21。再来也要奉劝你有时间才看，因为看了就停不下来，悬疑烧脑的剧情，让你想赶快破解命案。女主角的偷窥癖也来自童年的阴影，可见孩童的成长心理，是多么重要。

漂亮的巴西女星丹博拉纳西门托曾与好莱坞影星Edward Norton（爱德华诺顿）演出2008年的《无敌浩克》（The Incredible Hulk），她出身模特儿，漂亮、野性与性感，不论是床戏或边偷窥边“DIY”获得满足，她都豁出去演。

男演员从男主角（Nikolas Antunes，尼古拉斯安图内斯饰）到男主角的妹夫（Angelo Rodrigues，安杰洛·罗德里格斯饰）都高颜值，腹肌线条也很狂野，完全符合女性的幻想对象。

Netflix上目前还可以看到《禁室365天》，此片在Netflix 上架后曾引起不少话题，读者惊叹原来波兰电影尺度甚广，当然后来有一部以性交易为主题的波兰情色电影《拜金女王的性爱派对》（Girls To Buy），2022年也由创艺电影带来本地公映，《拜金》还被形容为拍得媲美A片。

灭我者 Those Who Wish Me Dead

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上7.20

空降森林消防员汉娜（Angelina Jolie饰）在一场大火中误判风向，未能及时救人而备受打击。她邂逅失去亲人的小男孩康纳（Finn Little饰），两人穿越茂密的森林，躲避无情的杀手及肆虐的森林大火。

骇客任务：复活 The Matrix Resurrections

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 26日，晚上6.35

《骇客任务》系列第四集。游戏程式设计师汤玛斯安德森（Keanu Reeve饰）想要找出自己的世界是真实还是想像出来的，决定跟着蓝发、有白兔文身、身手了得的兔儿（Jessica Henwick饰）一起冒险，寻找真相。安德森没料到似曾相识的“母体”，变得比以前更强大、坚固、危险，他措手不及。

神探大战 Detective vs. Sleuths

卫视电影台（星和Ch866） 26日，晚上7.50

韦家辉编剧及执导，刘青云、蔡卓妍（阿Sa）和林峰主演。香港发生连环命案，死者都是悬案疑凶，凶手自封“神探”。患上精神病的“前神探”李俊自荐破案，协助重案组“神探”陈仪及方礼信夫妻办案，案情谜团使三人互相猜忌，真相未明，正邪难辨。