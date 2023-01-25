9星飞来新加坡过年 女星要在本地“造人”

今年是水兔年，一开年就有至少9名艺人，包括陶喆、徐乃麟、范玮琪等拖儿带女的，来本地贺岁。有趣的是，她们都是台湾艺人，他们一窝蜂过来，应该和台湾最近才放松疫情管制并开放旅游有关。

徐乃麟长子徐新洋日前加入爸爸所属的“艾迪昇传播”，父子变成“师兄弟”。成为同门后迎来新年，徐乃麟小儿子也终于隔2年后回台，一家人飞来新加坡大团圆过年。

徐乃麟透露，女儿要照顾新生儿，只能遗憾缺席。但徐乃麟疼爱外孙，透露几千新元红包跑不掉。

徐乃麟疫情前每年过年都和家人出国旅游，已经跑遍10多个国家。每次出游全家一同计画，他规划大方向，孩子就上网张罗当地食宿。

徐新洋十分期待家中每年到外国过年的传统，因为每一年都很特别。这次和爸爸同公司，他许愿：“希望父子俩可以一起开节目，效果应该不错。”

张秀卿老公第一次来新

另一方面，台语金曲歌后张秀卿时隔三年，首个海外秀就献给新加坡，除夕受邀到本地主持与演唱贺年。老公难得当助理陪伴她，工作后续留新加坡，两人结婚9年第一次在异国过农历年。

他们的女儿近年赴美读书，家里只有她跟老公相伴，日子过得轻松。老公第一次来新，她带着老公不断的狂吃美食，又说夫妻俩近来都十分忙碌，晚上同床都却总是其中一人先睡，笑言：“我们只是有名无实的床友而已……”坦言来新要好好把握机会“造人”。

还有龙千玉与蔡小虎除夕也在本地贺年演出，两人交情好，被粉丝封“歌坛情侣”。两人腾出几天留在狮城享受难得的假期，台下热情粉丝祝愿：“希望龙虎恋成真！”

此外，范玮琪也和丈夫“黑人”陈建州，带着他们一对可爱的双胞胎儿子，在圣淘沙现身。陈建州留言：“谢谢新加坡让我们留下美好的回忆。”

陶喆则带太太、母亲、儿子来新过年，并发文：“大家兔年蹦蹦跳跳。”

方文琳也在来新的明星队伍中。她在脸书写说，一下飞机就先吃了鸡饭才到酒店。”又说：“新加坡确实下好多天的雨，现在饱到躺在床上的我往窗外看已经没有雨了……孩子又出去踩点，我老人家一夜没睡赶紧补个眠吧。”