陈哲艺英语处女作美国首映 口碑爆棚

本地导演陈哲艺的英语处女作《漂移人生》（Drift）于美国时间星期天（1月22日）在当地知名日舞影展全球首映，在犹他州帕克城（Park City）的Eccles中心放映，座无虚席。

导演兼制片人陈哲艺、女主角女星Cynthia Erivo（辛西娅艾利沃）、女演员Alia Shawkat（阿莉雅肖卡特）和制片人Peter Spears（彼得斯皮尔斯）等出席了首映礼。这也是本地导演的作品首次在日舞影展著名的“首映礼”（Premiere）单元放映。此单元重视引人注目的故事或创新手法的电影。

辛西娅艾利沃正在拍摄《疯狂富豪》（Crazy Rich Asians）导演朱浩伟所导、环球影业改编的音乐剧电影《邪恶》（Wicked The Musical）。她这次旋风式地在日舞影展逗留48小时。

陈哲艺在首映上说：“这部电影是爱的结晶，参与其中的每个人都投入了大量的心血。”

许多观众感动得流下眼泪

超过1200名电影观众出席首映，他们被电影的戏剧性和紧张气氛所吸引，许多人被感动得流下了眼泪。影片结束时，掌声响起，大部分观众也起立鼓掌。在这个激动人心的时刻，演员和导演泪流满面地走上舞台，感谢观众的爱和支持。

随着电影在日舞影展的首映，爆棚的口碑也出来了，《综艺》杂志写道：“新加坡导演陈哲艺的这部感人电影透过辛西娅角色的虚构旅程，歌颂了人类的治愈与联系。”影评肯定了辛西娅的表演，也认为陈哲艺把电影处理得很细致，同时没有说教感。

《好莱坞报道》杂志写道：“新加坡导演陈哲艺带来了和《爸妈不在家》中同样锐利的亲密感和不伤感，在《漂移人生》中，一个流离失所的西非妇女在难以想象的悲剧之后挣扎求生的剧情令人感动。在辛西娅鬼魅般的表演下，这个敏感的人物也允许有光明的裂缝，因为她慢慢地重新接受与阿莉雅扮演的孤独美国导游结合的可能性。”

IndieWire则写道：“辛西娅对角色的全身心投入，捕捉到了即使是最糟糕的经历也能成为自己的一部分，她的表演如此有力，以至于偶尔会让人不忍心看下去。然而，陈哲艺对可识别的人类戏剧的起伏的灵巧眼光，使电影观众永远不会移开目光。”

据所知，《漂》在日舞影展的帕克城和盐湖城还有4场放映。