爱儿考全班第三名 刘玲玲：没搞错名字吧？

爱儿去年三年级考获全班第三名，歌台天后刘玲玲质疑：没搞错名字吧？

玲玲从不是怕输母亲，她不强迫孩子读书，不要求孩子成绩名列前茅，她期盼儿子能快乐学习，深信无压力的学习更能激发小孩的想象力，祥祥自上学以来，都是自发自动温习功课，玲玲不会让补习时间填满儿子的日常。

玲玲忆述，有个旧邻居的儿子，大学念法律，或许父母望子成龙，要求太高，考试前三个月，邻居的儿子忽然精神失常，从此见到人总是傻兮兮在笑，看在眼里，玲玲非常心疼，活生生的反面教材，一再提醒玲玲，别将自己的期望加诸儿子身上，造成他巨大的压力。

也因此，去年公布学校考试成绩，玲玲接到老师的电话，告知祥祥考获全班第三名时，一时之间难以置信，一度怀疑校方不小心弄错学生名字，语气乍惊还喜：“真是祥祥吗？”她笑说很惭愧，并未为祥祥安排任何补习，难得祥祥如此争气。

升小三 成绩突飞猛进

回想小学一、二年级，祥祥的课业不过达到可以升级的水平，升到三年级却突飞猛进，科学得97高分，身为妈妈的她非常欣慰，但原则不变：“孩子大了总有一天会面对社会，所以，他怎么待人处事、礼仪道德，仍是我坚持小孩在成长过程中最重要的事。”

随着疫情开放，玲玲开始出国登台，采访她之前，她才刚从印度尼西亚棉兰回新，接下来初六初七她将为春到河畔表演，春节接了三个公司晚宴演出，“今年的春节好景，两年前的日子萧条，今年总算‘赚’回来了。”

3月，她将带团出国，也当起演出策划，飞到槟城举办慈善演唱会，因工作必须离开爱儿几天，祥祥会闹情绪吗？玲玲隔着《新明日报》记者的电话问祥祥，但听到电话另一端的祥祥说：“我伤心！”

“他（指自己的儿子）很会讲贴心话的，不伤心也讲伤心，才不过四五天而已。”玲玲笑着说，心里肯定甜滋滋的。

据悉，玲玲受邀接拍方言剧，2月入组，她坦言角色是个潮州嫂，说的是福建话，目前仍在洽谈中，一切随缘吧。