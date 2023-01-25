梁志强63岁生日愿望：70岁之前完成八部电影

星期二（1月24日）是农历大年初三，也是导演梁志强63岁的快乐诞辰，他受访时告诉《新明日报》，生日常“撞”春节，“曾有一年正好是大年初一，可能老天知道我拍贺岁片，所以安排‘凑’一起。”

问起心愿，拍片计划一箩筐的志强透露，希望在他70岁之前，拍完八部电影，志强操刀的电影系列屈指一数就有《钱不够用4》《我们的故事5》等等，续集多得排队等他拍，但志强准备先完成手头上的新案子，拍续集总被拿来与前作比较，口碑不能垮，压力也很大。

据星期三（25日）早上消息，贺岁片《猫山王中王》四天票房已达80万7000，遥遥领先其他亚洲贺岁片，尽管票房居冠，志强仍有隐忧：“若跟疫情之前比，今年贺岁片的整体票房不高，不知是否受疫情影响，观众改变了看戏习惯……”

他希望《猫山王》在本地的票房可以细水长流，他也希望将“榴梿”片推介到海外，目前先谈泰国海外放映版权。

志强庆祝63岁生日，昨晚出席生日餐宴的，除了梁氏家人，《猫山王》的演员就有影后杨雁雁、李国煌、容启航及张水蓉等。

记者打趣问，收到什么别具意义的生日礼物呢？志强说：“最特别的礼物是女儿送给我的，感激我帮她，但她要求我不要张扬，要保持低调，哈哈！身边好些朋友也送礼物，但对我来说，最有意义的礼物就是《猫山王中王》票房报捷！”