娱乐吃瓜：《灌篮高手》电影掀话题 台湾铁粉看戏后分手 韩国为角色改名换姓

10号樱木花道、11号流川枫、4号赤木刚宪、7号宫城良田、14号三井寿。时隔26年，日本封神级漫画《灌篮高手》推出动画电影《灌篮高手The First Slam Dunk》，以其招牌的热血青春及搞笑励志故事在日本、韩国、台湾、新加坡等地掀起朝圣狂潮！

回忆杀：一代人的炽热青春

《灌篮高手》是井上雄彦在1990至1996年以高中篮球为主题创作的漫画。据网上资料，其全球总销量约1亿4000万册。这个讲述湘北高中篮球队一群篮球员的励志成长故事，与《足球小将》、《棒球英豪》齐名日本运动漫画三大巅峰之作。

这套超人气漫画在1993年改编成电视动画，在全球又圈了一轮粉丝，唤醒了一代人要不枉青春、热血追梦的情怀。本地电视台在90年代末每逢星期六下午播出此动画，你记得吗？（可在Viu重温《灌篮高手》动画）

《灌篮高手》改编成电视动画，让漫画中的角色有了声音。（互联网）

电视动画共101集，“湘北高中”篮球队在尾声成功杀入“全国大赛”就完结，没有拍出与“山王工业”进行的最终决赛，这些年来让不少“灌迷”（《灌篮高手》漫画迷）捶心肝。将在2月2日于本地公映的动画电影《灌篮高手The First Slam Dunk》，剧情延续电视动画的故事，让痴痴等了26年的铁粉终于如愿看到“湘北”对垒“山王”的大决赛。不同的是，电影版的故事，主角不是顶着一头红发、莽撞但热血的樱木花道，而是由“人小力量大”的7号球员宫城良田之视角展开。

《灌篮高手》中，7号球员宫城良田的身高仅168公分。（互联网）

2023年1月7日，这部动画电影在新加坡滨海湾金沙剧院举行粉丝预映会，满院的漫画迷中，不少穿着10号和11号球衣出席观影。影片放映期间，铁粉宛如亲临一场真实的篮球赛般，随着湘北球队的每一个进球高声欢呼，每一个失分可惜叹气。可见上世纪90年代初期风靡一时的日本漫画，承载着一代人的青春情怀，在铁粉心中有着不可磨灭的地位。

担任该部动画电影导演的原著创作者井上雄彦早前官宣《灌篮高手》将推出电影版时曾说：“我有点想念这些家伙了。每次打开这部动画，每当《直到世界尽头》（片尾曲）旋律响起，总觉得他们在说：年纪会长，容貌会改变，可青春永远不会离去，回忆曾经的时候，不妨回来看一看吧！”

《灌篮高手》原著作者井上雄彦也是电影版动画的导演。（互联网）

电影已在日本、韩国和台湾上映，看看这个“一代人的回忆”，有什么影响力，又掀起了什么旋风。

日本：漫画迷勇闯NBA

2022年12月3日在日本公映的《灌篮高手The First Slam Dunk》，一个多月来热度不减，连续七个星期居冠周末票房。影片目前票房已超过82.7亿日元（约8300万新元），并且是日本有史以来最高电影票房第72名，足见故事的吸引力和影响力。

西非日本混血的日本篮球员八村垒受《灌篮高手》启发，成为美国职业篮球联赛球员。（八村垒IG）

漫画中，一群被视为弱者的篮球员因为喜欢篮球、“梦想称霸全国”而绝不轻言放弃。现实生活中，日本一名“灌迷”八村垒（Rui Hachimura）受故事启发，一路打进美国职业篮球联赛NBA。

八村垒1996年在日本富山县出生，父亲是西非贝宁共和国人，母亲是日本人，因为祖父热爱棒球而为他取名“垒”。他小时候曾打过棒球练过捕手，13岁毅然转而投入篮球运动。2019年的NBA选秀会上，他以首轮第9顺位被华盛顿巫师（Washington Wizards）挑中，成为史上第一名在选秀会首轮进入NBA的日本球员。

台湾：发烧友为漫画舍爱情

《灌篮高手The First Slam Dunk》1月13日在台湾公映，首周末（13至15日）打败好莱坞巨作《阿凡达：水之道》及电影版《想见你》，冲上票房冠军。

《灌篮高手》漫画风靡亚洲各地，全球销量约1亿4000万册。（互联网）

当地一名年过40岁的“灌迷”观看电影后，在网上发文“因为灌篮高手我提分手了”。他称自己学生时期因为《灌篮高手》参加篮球社，因此电影版上映他不能不看。可是，从订票开始，小11岁的女友就一直摆臭脸。在看电影时，他的情绪随着剧情起伏，女友却表现出不屑，频频发出“啧啧啧”的声音。他在尾声感动落泪，被女友酸“幼稚”，甚至被呛“你哭什么哭”。两人因此大吵一顿，他认为女友贬低他的人格，所以提出分手。

发文在网上引发热议，挺他的网民说：“价值观落差太大，分手是正确的”、“不懂尊重人的喜好，放生刚好”、“骂你没关系，但污辱井上老师不能忍”。另一派网民则认为该名“灌迷”不该强迫女友陪他一起看电影。

韩国：角色改名换姓

电影在韩国的票房一样是开红盘，上映两个星期已经突破100亿元韩元（约1100万新元）。有趣的是，韩国不论是当年电视动画版或是热映中的电影版，都为角色改名换姓，樱木花道是“姜白虎”，流川枫变成“徐太雄”！

在韩国，漫画角色被改名，樱木花道（左）变成“姜白虎”，流川枫是“徐太雄”。（互联网）

原来因为历史因素，韩国在1998年以前限制日本流行文化，因此《灌篮高手》角色必须采用韩式译名。当年参与漫画韩版翻译的张晶淑（译音）透露，取名过程参考了自己的毕业纪念册，当时有一名同学叫“白虎基”，她觉得这个名字很帅气，因此为樱木花道取名“姜白虎”。

韩版《灌篮高手》，流川枫是徐太雄，赤木刚宪是蔡治秀，宫城良田是宋泰燮，三井寿是郑大万，“湘北高中”则改为“北山高中”。由于漫画当年风靡韩国，角色这些在地化的名字已深入民心，因此本次电影版不得不保留这些译名。据韩国媒体报道，三四十岁“灌迷”络绎不绝看戏，引发怀旧情绪，也激活了书店的漫画销量。

以篮球为主题的韩剧《最后的胜负》由沈银河和张东健（左图）演出。右图为剧照。（互联网）

据报道，《灌篮高手》在上世纪90年代带动韩国文娱和体坛的篮球热潮。SBS电视台在90年代开始播放NBA比赛，每星期一场。1994年，MBC电视台获《灌篮高手》启发，制作了篮球题材的偶像剧《最后的胜负》，主演的张东健和沈银河人气凭剧水涨船高。在《灌篮高手》和《最后的胜负》热潮的推波助澜，韩国实现了韩国篮球职业化，在1997年举办男子篮球职业联赛。

明星铁粉

《灌篮高手》被视为一代人的青春，在娱乐圈也圈粉无数。

韩星Suga（左）和Haha都是《灌篮高手》的发烧友。（互联网）

韩国最夯男团BTS的Suga曾公开自己小时候最喜欢的动画就是《灌篮高手》。不是BTS铁粉可能不知道，他的艺名Suga，取自篮球员在场上的位置——“得分后卫（Shooting Guard）”的英文首字节发音，也是他在学生时期打篮球的位置。

另一名韩国“灌迷”Haha看了电影意犹未尽，与电影海报拍照，说：“我不知道宫城良田的故事，我爱你。樱木花道还是一样，我爱你。井上雄彦，这不是最后一部电影对吗？”

在华人娱乐圈，苏有朋（左）和邓伦都是《灌篮高手》的明星粉丝。（互联网）

一直喜欢看动画片的苏有朋也说过，自己最喜欢的就是《灌篮高手》。他说：“太经典了，我沉迷这个的时候，还狂买了几套篮球服。我最喜欢的是樱木花道，喜欢他的球技和帅气，尤其他憨憨傻傻的样子。自从看了这个以后，本来不太喜欢运动的我，也开始喜欢上了篮球。”

2012年入行，2018年终于凭借《香蜜沉沉烬如霜》一举成名的邓伦，因为深受《灌篮高手》激励，在演艺圈锲而不舍地耕耘。5岁就开始打篮球的他把篮球视为生活中不可或缺的一部分。他最喜欢漫画中的流川枫，印象最深刻的经典对白是三井寿重新归队时流着泪水对安西教练说“教练我想要打篮球”。