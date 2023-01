说Chinese或Lunar都有人骂 明星们身陷“新年贺词”之争

春节说贺词这么简单的事,在这个水兔年一开年便惹出不小的风波。

明星们跟大家拜年,用“Chinese New Year”(华人或中国新年)或“Lunar New Year”(农历新年),都没有错,就看说的人本身和对象,来决定其中意涵。

不料,来自台湾的欧阳娜娜、中国大陆的王鹤棣、韩国的NewJeans都因为这句简单贺词,阴沟里翻船!

有人指出,过农历年的除了华人,还有韩国人、越南人,这不是华语圈独有的文化,因此华语圈以外的地区常用“Lunar New Year”,想取代“Chinese New Year”。这几年,韩国与中国对传统文化的“所有权”爆发不少争议,包含汉服与韩服、汉纸与韩纸等,这次的新年争执也算是同一类型之争。

王鹤棣先用“Lunar”后改“Chinese”

去年凭电视剧《苍兰诀》爆红的王鹤棣,刚创立了潮牌副业。他一片欢腾喜庆地迎接兔年,他潮牌的IG宣传文案用“Lunar New Year”而不是“Chinese New Year”,让一些大陆网民很不谅解,纷纷开骂。

王鹤棣潮牌的官方IG发现群情汹涌,赶紧删掉争议文,另发文改用“Chinese New Year”。但无法灭火,网民坚持喊他出来道歉,让人想起大陆名模刘雯5年前在IG上祝贺春节,也是用英文写下“Happy Lunar New Year”,一样被大陆网民抨击,骂她“不爱国”“忘记自己是中国人”,最后刘雯道歉才平息众怒。

NewJeans成员用“Chinese”踩雷

韩国人一样过农历新年,没想到明星的新年贺词同样惹争议。2022年出道就爆红的女团NewJeans,其中澳大利亚和韩国混血成员Danielle,用了英文的“Chinese New Year”贺年,结果惹怒韩国网民,轰她:“想当中国人吗?”“这种事出道前公司要教吧?在韩国这是基本常识耶,而且韩国人就对这个很敏感”。

她后来在官方社媒发文道歉:“因农历新年是包括韩国在内的许多国家和地区庆祝的节日,我的表达不当,正在深刻反省。”但据一些韩籍的美国居民说,国外本来就比较常用“Chinese New Year”,在当地没看过有人用“Lunar New Year”,而且农历新年起源自中国,所以Danielle也不算打错,只是有人故意无线上纲。

她的越南、澳大利亚混血团友Hanni同样跟粉丝贺年,但她选用“Lunar New Year”问候大家,避过了争议。

翻开档案,SUPER JUNIOR华人师弟团威神V,其中一个台湾成员扬扬,也曾用“Chinese New Year”拜年,结果气炸韩国网民,向经纪公司投诉。

欧阳娜娜贺词少了“Chinese”

主力在中国大陆发展的欧阳娜娜,没想兔年一开春就遭网民声讨。她除夕在IG贴出全家福合照,和家人齐穿大红服饰亮相贺年,没想到一句简单贺词“Happy New Year'”,竟惹来网民友炮轰。原来主要来自大陆的网民认为她应该写“Happy Chinese New Year”,众人留言洗版狂刷一整排“Happy Chinese New Year”。

有人认为她不写“Chinese”是不想得罪中国大陆和台湾任何一边,于是“去掉Chinese”,惹来网民说:“既然两边都怕得罪,这边建议以后别来大陆赚钱哦”“说Happy Chinese New Year会怎样?”“别两边讨好了,只能让人更反感”。