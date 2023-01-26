朋友们给予关心 许美静透过演出道谢

本地歌手许美静是春到河畔“新加坡派”的表演者之一。有一阵子没有公开演出的她，在电邮访问中告诉《联合早报》，她想透过这次演出跟关心她的朋友说声谢谢。

许美静说：“非常谢谢春到河畔2023的邀请。我感到很荣幸，对于能出席新年的演出，也觉得很温馨。我一直都很想跟很多关心我的朋友说声谢谢，希望能借此演出感谢他们给予我的爱。”

预告演唱歌曲有“阳光”也有“月光”

在舞台之外的许美静咀嚼世间的酸甜苦辣，舞台上的她以歌声温暖及抚慰听者的心。她的金曲不少，不知当天会演唱什么歌曲？她预告说：“哈，有‘阳光’的，也有‘月光’的。”对向来有关注她歌曲的歌迷来说，答案呼之欲出。

如果歌单中没有金曲《城里的月光》，她认为观众会有什么反应？她说：“应该不至于不唱就不圆满吧……但毕竟是我们共同的记忆，所以还是会唱的。”

《城里的月光》传唱度高，它也是1996年电视剧《豆腐街》的主题曲，对歌迷和电视观众来说，它非常经典，对许美静而言，这首歌有什么意义？

她说：“这首歌意义深远，很考验演唱者对生命与命运的信念是否坚定不移。身为精神病患者，我很庆幸我没有放弃自己，依然守候着希望的到来。或许可以这么说，我和大家一起等待圆满的当儿，其实幸福已经近在眼前了。”

分享如何过农历新年

许美静在访问中，分享自己怎么过农历新年。她说：“农历新年前后，通常是我的姐姐比较累，我是协助而已，帮忙她买菜、打扫，姐姐布置，我给意见。我吃得很简单，喜欢吃香菇、蘑菇，当然也喜欢鲍鱼，哈哈。姐姐的厨艺好。跟爸爸和家人团聚也令我很感动。”

来到新的一年，许美静说：“透过演出，我跟歌迷之间有更近距离的交流，但是，我还想更深入地了解和答谢他们。有幸和一些歌迷友相聚，真的让我获益不浅，圆了我许过的愿。希望可以通过媒体好好谢谢歌迷。”

记者问她是否有社交媒体，她说，有朋友帮她开设脸书和IG，“是我自己比较不常经营。弹唱人或是海外经纪人也会分享我的消息。”

电邮访问尾声，许美静不忘对媒体道谢：“有很多媒体人帮助过我，很疼我，真的很感恩，谢谢，希望有机会再见。祝你新年快乐，身体健康。”

《城里的月光》这首歌意义深远，很考验演唱者对生命与命运的信念是否坚定不移。身为精神病患者，我很庆幸我没有放弃自己，依然守候着希望的到来。 ——许美静

多名本地艺人轮番献唱

“春到河畔2023—新加坡派”1月27日和28日（星期五、六）晚上8时至10时，在滨海湾花园登场，主持人是郭亮、钟琴和李腾。除了许美静，多名本地艺人也献上表演。

郑惠玉将率领凯丽、胡煜诗、梁嘉靖和李巧儿带来《百花争妍舞新春》舞蹈表演。钟琴、郭亮、刘玲玲、黄炯耀、田铭耀、黄振隆和萧歆霓将穿上古装，呈献一部融入山歌对唱的短剧。

黄俊雄、许瑞奇、张哲通、邓伟德和陈政序联手打击乐团Drum Feng，以振奋人心的打击乐迎春纳福。陈泂江、方展发、谢俊峰、林慧玲、蔡琦慧和雅慧同台演唱家喻户晓的改编版新年歌曲。《瑞狮曼舞庆丰年》表演结合传统舞狮与西方芭蕾舞，由罗美仪、张颖双、郑颖和林昭婷等呈献。

演出详情可上网riverhongbao.sg了解。观众也可透过新传媒8频道和meWatch在2月5日（星期日）晚上9时至10时观看这场演出。